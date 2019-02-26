«Второй перевал Дятлова»: как в 1973 году при странных обстоятельствах в горах Кольского полуострова погибли туристы

В январе 1973 года в Мурманской области во время лыжного похода при невыясненных обстоятельствах погибли десять студентов из Куйбышева. Официальная причина смерти — переохлаждение. Однако родственники и друзья погибших полагают, что реальные обстоятельства происшествия правоохранительные органы скрывали, а уголовное дело засекретили. Как выяснил RT, материалы уголовного дела либо пропали, либо были уничтожены. Спустя полвека после трагедии брат одного из погибших начал собственное расследование. Он убеждён, что история студентов из Куйбышева во многом схожа с трагедией группы Дятлова.

В конце января 1973 года десять студентов авиационного института города Куйбышев (Самара), закрыв сессию, отправились в лыжный турпоход на Кольский полуостров. Маршрут был выбран не самый сложный — II категории. По плану на переход отводилось меньше недели: 25 января группа вышла из посёлка Ревда, а уже 31-го должна была добраться до Кировска.

На второй день пути при прохождении перевала в горах Ловозерских тундр над рекой Чивруай все десять человек погибли.

Официальная версия смерти — переохлаждение. Однако на вопрос о причинах гибели группы ни родственники, ни друзья ответа не получили.

Студенты Куйбышевского авиационного института за несколько часов до гибели

© Архив Владимира Борзенкова

Этот случай во многом схож с гибелью туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 года.

О перевале Дятлова пишут книги, снимают фильмы и даже до сих пор проводят расследования. А о таинственной трагедии на Кольском полуострове мало что знают даже местные жители. Родственники погибших утверждают, что дело было засекречено на 75 лет.

Единственная статья о гибели куйбышевцев была напечатана в 1973 году в журнале «Турист». Спецкор издания сообщал, что студенты погибли из-за недостатка опыта, хотя «не были ни трусами, ни паникёрами и хорошо знали друг друга». В материале говорилось, что за серьёзные недостатки в организации турпоходов чиновникам, отвечавшим за туризм в Куйбышеве и Мурманской области, были объявлены выговоры.

Более обстоятельная статья вышла много лет спустя, в 2007 году в газете «Самарская правда». Член комиссии по расследованию трагедии при областном турклубе «Жигули» Исай Фишгойт о выводах комиссии рассказал корреспонденту следующее: «Группа попала в условия, несовместимые с жизнью». По словам Фишгойта, ознакомиться с результатами официального расследования комиссия не смогла: документы были «закрыты».

RT решил выяснить подробности загадочной гибели студентов и пообщался с участниками расследования и родственниками погибших.

Поисковая операция

Первых погибших обнаружили случайно: с отставанием в один день тем же маршрутом шла группа студентов МАИ. На перевале они наткнулись на уже почти занесённые снегом тела Михаила Кузнецова, Сергея Гусева, Юрия Кривова, Александра Новосёлова и Анатолия Пирогова. Туристы сделали фотографии, нашли в вещах погибших документы одного из руководителей группы — Кузнецова — и, дойдя до Кировска, доложили спасателям о ЧП.

Страшная находка студентов МАИ

© Архив Владимира Борзенкова

2 февраля из Кировска на вертолёте гражданской авиации на место обнаружения тел вылетели следователь прокуратуры и команда спасателей, среди которых был начальник спасслужбы турклуба МАИ Владимир Борзенков. Он был лично знаком с некоторыми из погибших по турпоходам.

По словам Борзенкова, все пятеро студентов лежали на палатке, а Кузнецов держал в руке её край, которым, очевидно, пытался прикрыть себя и товарищей.

Позже к поискам были привлечены военнослужащие из Кандалашской дивизии. Они прочёсывали местность с миноискателем.

Военный вертолёт на месте поисков тургруппы

© Архив Владимира Борзенкова

Однако только в марте удалось найти ещё двух членов группы — Лидию Мартину и Юрия Ушкова. Их тела, как отмечает Борзенков, находились примерно в 300 м от места обнаружения первых погибших.

«Они укрылись за камнями, и их полностью замело снегом. Когда поднимался вертолёт, ветром от лопастей сдуло слой снега — и показалась рука», — рассказывает RT Борзенков.

Ещё через месяц в 3 км от основной группы нашли Валентина Землянова и Артёма Леканта. По мнению спасателей, молодые люди шли в сторону Умбозера, пытаясь найти варианты для спуска с плато. Сил вернуться назад им не хватило.

© Архив Владимира Борзенкова

Тело Ильи Альтшуллера обнаружили только в июне.

«Он лежал у подножия склона, прямо под тем местом на плато, где первую пятёрку нашли. Увидеть его смогли, только когда растаял снег», — вспоминает Борзенков.

В справках о смерти медики указали 27 января. А время гибели, по словам Борзенкова, определили по остановившимся наручным часам. Туристы, найденные лежащими на палатке, скончались около часа ночи. Землянов и Лекант прожили на два-три часа дольше.

Ураган или ракета

По мнению спасателей, трагедия произошла из-за внезапно изменившихся погодных условий: резкого похолодания и поднявшегося сильнейшего ветра, от которого на плато негде было укрыться. Из-за ветра туристы не смогли поставить палатку.

«С помощью метеорологов нам удалось установить, что в том месте было резкое понижение температуры — столбик термометра опустился до -28 °С. Внезапно поднялся мощнейший ветер, порывы которого достигали 50 м/с (это 150 км/ч). Идти под таким ветром было невозможно, и ребята могли быстро выбиться из сил. Я думаю, что Землянов и Лекант, возможно, ползком отправились на разведку, но вернуться уже не смогли. Очевидно, с ними шёл и Альтшуллер, который пытался вернуться понизу, но не дошёл. Об этом говорит положение его тела: он лежал на животе, головой к перевалу, как будто поднимался к месту, где была палатка», — считает Борзенков.

Карта, составленная по показаниям метеорологов

© Архив Владимира Борзенкова

Почему группа приняла решение разделиться? Почему Альтшуллер всё же оказался один на скалах, двое пошли в обратную сторону, а ещё двое двигались вперёд навстречу сильнейшему ветру? На все эти вопросы у Борзенкова и других собеседников RT точных ответов нет.

Родной брат погибшего на Чивруае Анатолия Пирогова отмечает, что власти не объявили причин трагедии. Также не были обнародованы результаты вскрытия тел, поэтому до сих пор неизвестно, были ли у погибших травмы.

«Выводов по итогам расследования правоохранители нам не сообщили. Помню, что на поминках только это и обсуждали, но никто не знал толком ничего. Говорили про какой-то взрыв, который там мог произойти. Или пуск метеоракет», — рассказывает Владимир Пирогов.

По словам собеседника RT, подозрения, что истинные причины гибели студентов стараются скрыть, возникли не только из-за молчания правоохранительных органов.

«Например, мы точно знали, что брат брал с собой в поход фотоаппарат «Смена», но ни камеру, ни плёнки нам не отдали, хотя некоторые личные вещи были возвращены, — говорит Пирогов. — Также было странно, что многих ребят в Куйбышеве по неизвестной причине хоронили в закрытых гробах».

Тамара Муравьёва, дружившая с погибшими студентами, пыталась узнать результаты расследования.

«Я ездила в Кировск, хотела получить информацию от военных и спасателей, — вспоминает Муравьёва в беседе с RT. — Узнать ничего не удалось. Сказали только, что наши ребята погибли из-за непогоды. В тот день даже из кинотеатров не выпускали людей — настолько сильный был мороз».

По её словам, из-за грифа секретности на материалах расследования даже личные связи с силовиками не помогли родственникам узнать подробности трагедии.

«Отец Миши Кузнецова, который был военным, мне сказал тогда: не суй туда нос — всё равно ничего не скажут. Сам он, по его словам, также ничего не выяснил. Даже встретиться с патологоанатомом, проводившим вскрытие, ему не дали. Отец Ушкова был особистом. Он тоже говорил, что ничего не смог узнать. Сейчас этих людей уже нет в живых», — говорит Муравьёва.

Вместе с тем спасатель Борзенков убеждён, что ничего странного ни в самой Чивруайской трагедии, ни в расследовании не было.

Военные просматривают местность

© Архив Владимира Борзенкова

«Да, военных привлекали. Двое солдат, которых меняли каждые десять дней, ходили с нами искали тела. В какой-то момент привезли сотрудника милиции с овчаркой, но пёс быстро поранил лапы об острые камни, и первым же вертолётом его с кинологом отправили обратно. Военный вертолёт занимался в основном снабжением поисковой группы. Лишь иногда мы просили его сделать кружок, чтобы осмотреть местность сверху. Так что никакой секретности там не было».

По мнению Борзенкова, «закрытость» расследования сильно преувеличена.

«То, что некоторым родственникам гробы не давали открывать, — понятно, ведь зачем людям такое зрелище, — говорит он. — То, что не давали никакой информации, тоже объяснимо: данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Только из-за того, что там были военные, стали появляться все эти слухи о секретности расследования. Но военные, и я видел это своими глазами, принимали опосредованное, вспомогательное участие в поисковых работах. А КГБ если и участвовал, то на уровне мониторинга общественного мнения», — считает Борзенков.

Пропавшее дело

Как выяснил RT, все материалы по факту гибели десяти человек пропали или были уничтожены.

В те годы расследованиями гибели людей, занимались органы прокуратуры. Однако в прокуратуре Мурманской области RT заявили, что в архивах документов о происшествии на Чивруае не обнаружено.

«Прокуратура области не располагает сведениями об органе, который мог бы возбудить уголовное дело в связи с указанным фактом», — заявили в региональном надзорном ведомстве.

Прокурора Ловозерского района, работавшего в 1973 году, возможно, уже нет в живых. Он родился в 1926-м, то есть когда случилось ЧП, ему было 47 лет.

«В конце 1980-х он уехал из области, и едва ли он жив сейчас, — рассказали RT в надзорном ведомстве, отметив, что версии о засекречивании дела звучат сомнительно. — Непосредственно секретного там ничего нет».

При этом представители прокуратуры отмечают, что дело могло быть уничтожено через 25 лет, по истечении срока хранения.

«Могли уничтожить не только дела, но и акты — столько лет прошло», — поясняют в прокуратуре.

В прокуратуре Самарской области RT также заявили, что материалов уголовного дела в их архивах нет и никогда не было.

В МВД России RT сообщили, что в архивных фондах ведомства также нет никаких документов по Чивруайской трагедии. В Минобороны, которое направляло военных и технику на поиски тел туристов, на запрос RT о наличии архивных документов, имеющих отношение к трагедии, ответили отрицательно. В пресс-службе ФСБ сообщили, что ответ на запрос займёт не менее месяца, и обещали представить информацию о наличии уголовного дела в архивах КГБ позднее.

Решил, что вопрос надо закрыть

Спустя почти полвека после происшествия ответы на вопросы об истинных причинах трагедии стал искать двоюродный брат одного из погибших — нижегородец Виктор Ворошилов.

На месте гибели группы был установлен обелиск

© Wikimedia commons

«О том, что брат погиб, я знал с раннего детства, хотя в 1973-м мне было всего два года, — вспоминает в беседе с RT Ворошилов. — Говорили, что замёрз в горах. Но на все вопросы, которые позднее я задавал родственникам, как такое могло случиться с опытными походниками, вразумительных ответов я не получал. Теперь решил всё сам выяснить, пусть и столько лет прошло уже. В январе этого года я побывал на месте трагедии. Это было очень сложно и даже опасно. Я посмотрел на погоду, как она меняется. Проверил, можно ли ходить там по снегу без лыж. Сверил GPS-координаты».

«Лев Тимофеевич Гурин видел наших ребят в общежитии и сообщил им о штормовом предупреждении. По его словам, ребята ответили, что если что — вернутся и переждут ураган», — говорит Ворошилов.

Кроме того, Ворошилов пообщался с местным синоптиком Валентиной Афанасьевой.

«Она рассказала, что ветра там могут внезапно очень резко усиливаться, — рассказывает он. — Говорит, что метеоракеты в том районе не запускались».

Метеоролог Табрис Шарафиев, знавший погибших, также считает, что студенты погибли из-за урагана. При этом он не исключает, что группа не разделялась — их просто разнесло ветром.

Для поиска тел использовались перископы

© Архив Владимира Борзенкова

«Я не понаслышке знаю, что такое сильный ветер, который даже здание с места может сорвать, не то что человека, — говорит Шарафиев. — А в горной местности такое часто бывает — беспорядочные течения, мощная конвекция. В тот день объявили шторм, ожидалось падение температуры на 20 градусов — и был запрет на нахождение в горах, а они забрались на плато».

Шарафиев, отмечает, что был хорошо знаком с Кузнецовым и ходил вместе с ним в походы.

«Несмотря на его опыт, думаю, что он мог недооценить риски, связанные с непогодой», — считает Шарафиев.

Смертельные тайны

На Кольском полуострове то ли в силу суровых погодных условий, то ли в силу каких-то других обстоятельств порой случаются подобные ЧП.

«У нас постоянно происходят похожие трагедии, — рассказывает RT директор Музея кольских саамов Галина Кулинченко. — Люди тонут на Сейдозере (это намоленное место, где шаманские обряды проводились), пропадают в горах. Был даже случай, один в один похожий на то, что произошло на перевале Дятлова. Четверо туристов разрезали палатку и замерзли, разбежавшись в разные стороны».

Домик спасателей, искавших тела студентов из Самары

© Архив Владимира Борзенкова

При этом о гибели куйбышевских туристов в январе 1973-го собеседница RT узнала совсем недавно, когда Виктор Ворошилов приехал в их края в экспедицию.

«Я не удивлена, что мы ничего не знали про тот случай. Взять хотя бы ситуацию с профессором Петроградского института мозга Александром Барченко, который был с экспедицией на Кольском полуострове и изучал феномен меряченья (психопатическое состояние, которое называют арктической истерией. — RT). Мы запрашивали в архивах документы об экспедиции для музея и везде получали отказ. Отвечали, что они секретные, что сгорели во время войны», — говорит Кулинченко.

Случаи гибели туристов при невыясненных обстоятельствах происходили как до Чивруайской трагедии, так и после.

Так, в конце 1950-х при восхождении на пик Ангвундасчорр погибли двое опытных альпинистов. Остальные члены группы убежали из долины, оставив тела товарищей и снаряжение, а после рассказывали о необъяснимом страхе, который их тогда охватил.

Летом 1965 года в Ловозерских тундрах исчезла группа из четырёх человек. Спасатели нашли последнюю стоянку туристов — там валялись палатка, рюкзаки и вещи. Останки туристов нашли в другом месте, но так и не смогли установить, от чего они погибли.

Спустя несколько лет в этих местах погибли ещё 11 человек. Официальная причина смерти — отравление грибами. При этом все туристические маршруты по Ловозерским тундрам после того случая на долгое время были закрыты.

В 1999 году на одном из перевалов вблизи Сейдозера при невыясненных обстоятельствах погибли четверо туристов. По свидетельствам очевидцев, на их лицах застыло выражение ужаса.

Ещё одна странная история произошла сравнительно недавно, летом 2017 года. Вблизи Сейдозера туристами были обнаружены две палатки с разбросанными вокруг вещами. Владельцев туристического снаряжения найти не удалось.

Существуют разные теории, почему люди странным образом погибают на Кольском полуострове. Например, учёный Валерий Дёмин, исследовавший регион, утверждает, что на состояние человека влияют магнитные аномалии.

«Долгое пребывание здесь действительно негативно влияет на людей. У одних просто болит голова, другие теряют сознание, третьи слышат песнопения и чьи-то голоса. А причина в том, что здесь существуют так называемые геопатогенные зоны. Согласно тектонической карте, в районе Сейдозера имеются разломы земной коры, происходит активное выделение радона. Здесь меняются интенсивность, структура и взаимосвязи геофизических полей (прежде всего магнитного и гравитационного — отсюда изменение веса человека)», — писал Дёмин.

Однако другие учёные считают такие утверждения голословными.

«Я несколько раз бывал на Кольском в геологических экспедициях, — рассказывает RT геолог Михаил Бурлешин. — Находился по несколько месяцев там, и никаких проблем со здоровьем не возникало. Более того, я не видел ни одной научной работы, доказывающей влияние магнитных аномалий на состояние человека».

Надежда на новое расследование

Летом Виктор Ворошилов планирует совершить ещё одну экспедицию по Ловозерским тундрам.

«Я надеюсь отыскать новые предметы, принадлежавшие членам группы, с помощью которых можно установить, что же на самом деле случилось, — говорит он. — Кроме того, этими экспедициями я надеюсь привлечь внимание к этой истории тех, кто мог бы пролить на неё свет. Чивруайская трагедия — это второй перевал Дятлова, о котором очень мало информации. О перевале Дятлова споры не утихают по сей день, и как результат — новая проверка Генпрокуратуры, которая сейчас проводится. Возможно, и Чивруайской трагедией правоохранители займутся снова».