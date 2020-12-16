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Второй паспорт или мандат: Законопроект о лишении парламентариев полномочий прошёл Совет Федерации
16 декабря 2020, 16:30 • 49 • Политика
Совет Федерации одобрил законопроект о прекращении полномочий парламентариев из-за иностранного гражданства.
Совет Федерации в среду одобрил законопроект, направленный в том числе на расширение перечня оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов нижней палаты.
Изменения предлагается внести в закон о статусе члена СФ и депутата Госдумы. Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.
Так, сейчас народным избранникам запрещено иметь иностранные счета и вклады. Теперь запрет распространится и на наличие второго гражданства.
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