Второй паспорт или мандат: Законопроект о лишении парламентариев полномочий прошёл Совет Федерации

Совет Федерации в среду одобрил законопроект, направленный в том числе на расширение перечня оснований для лишения полномочий сенаторов и депутатов нижней палаты.

Изменения предлагается внести в закон о статусе члена СФ и депутата Госдумы. Новым основанием для досрочного прекращения полномочий может стать выявление фактов, свидетельствующих о несоблюдении сенаторами или депутатами требований, ограничений и запретов для лиц, претендующих на осуществление полномочий парламентариев.

Так, сейчас народным избранникам запрещено иметь иностранные счета и вклады. Теперь запрет распространится и на наличие второго гражданства.