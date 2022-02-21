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Второй мюнхенский сговор. Европа вновь провоцирует мировую войну - политолог

21 февраля 2022, 20:30  •  159 • Политика
Страны Европы вновь провоцируют мировую войну, как они это уже делали много лет назад, считает политолог Владимир Рогов. Он назвал состоявшуюся в Германии Мюнхенскую конференцию по безопасности вторым мюнхенским сговором.
Так Рогов прокомментировал тональность, которую выбрали европейские страны, выступая на Мюнхенской конференции. Практически все они говорили об "агрессии" России, пока украинская армия продолжала бить по ДНР и ЛНР из артиллерии.
Политолог в разговоре с "Народными новостями" напомнил, как коллективный Запад пошёл на Мюнхенский сговор в 1938 году. Тогда власти Великобритании, Франции, Германии и Италии заключили соглашение, которое по сути давало право на вторжение немецкой армии в Чехословакию и первым шагом на пути к началу Второй мировой войны.
В этот раз европейские страны тоже начали де-факто высказываться за развязывание войны, хотя Мюнхенская конференция изначально задумывалась как мероприятие по поиску мирных решений.
Зеленский сделал заявление по поводу выхода Украины из Будапештского меморандума 1994 года. Зеленский не просто говорил от себя, это согласованное с Западом решение по повышению градуса противостояния и разжигания конфликта,
- отметил Рогов.
Он напомнил "заговорщикам" что любой Мюнхен рано или поздно заканчивается Нюрнбергом.

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