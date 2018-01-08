Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А кто сказал, что война в Сирии закончилась?
На Украине арестовали экс-министра здравоохранения Крыма
Неонацисты С14 внесли свой вклад в разжигание религиозного противостояния на Укр...
Клинцевич: прибытие американского эсминца в Одессу не представляет опасности для...
Главная / В мире

Второй и последний шанс Ангелы Меркель

08 января 2018, 21:09  •  455 • В мире
В Германии 7-16 января идут ежедневные консультации о формировании правительства. «Вторым и последним шансом для Ангелы Меркель» назвала эти встречи делегаций ХДС, ХСС и СДПГ австрийская пресса: после провала первых переговоров о формировании правительства никто уже не решается на определённый прогноз относительно исхода нынешних консультаций. Поэтому нельзя исключать, что в 2018 году в Германии пройдут внеочередные выборы или же в порядке альтернативы Ангела Меркель согласится на формирование правительства меньшинства – впервые в истории ФРГ.
Итак, более 100 дней после оглашения результатов выборов в бундестаг представители победивших политических партий не могут договориться о составе будущего кабинета. И без исторических сравнений ясно, что 100 дней – срок достаточно солидный, чтобы страна получила дееспособное правительство, но до сих пор ею управляет «технический кабинет».
В сложившейся ситуации самый ранний срок создания правительства – Пасха: об этом в канун Нового года сообщил немецким избирателям возглавляющий делегацию ХСС Хорст Зеехофер. Расчёт построен исходя из таких прикидок: консультации – обсуждение их итогов партийными активами – съезд СДПГ – переговоры о создании коалиции. Фиксирована дата съезда, на котором необходимо утвердить согласие социал-демократов на участие в правительстве, – 21 января, а на коалиционные переговоры отводится пара месяцев. По григорианскому календарю Пасху празднуют 1 апреля, что придаёт процедуре формирования правительства некоторый налёт комичности. Заслужил ли дисциплинированный немецкий избиратель такое политическое шоу? Похоже, доброй первоапрельской шутки не получится: импотенция политической элиты привела к тому, что большинство избирателей уже не хотят новой «большой коалиции». А при повторных выборов нет ясности по персоналиям. Мартин Шульц объявил, что в случае провала нынешних переговоров уйдёт из политики: «Если криво пойдет, моя карьера кончена», – заявил он. Откровенно говоря, это не было бы великой потерей для немецкой социал-демократии, которую Шульц уже подвёл. Госпожа Меркель от подобных обещаний воздерживается. Пока даже на фоне падения личного рейтинг она остаётся самой вероятной кандидатурой на пост будущего канцлера.
Соб. корр. ФСК

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

455
Источник
Похожие новости
08 января 2018, 20:54
Действовать в рамках организации: в России не рассматривают возможность выхода из ВТО
08 января 2018, 14:39
Болгария – заложница турецко-европейской игры
09 января 2018, 03:24
Технологии «персидской весны»: какие методы применялись для дестабилизации обстановки в Иране

08 января 2018, 11:09
«Будем работать против русских»: глава ЦРУ полагает, что Москва «вмешивается» в американские выборы десятилетиями
07 января 2018, 22:09
Не связан с терроризмом: что известно о взрыве в столице Швеции
08 января 2018, 21:09
Второй и последний шанс Ангелы Меркель
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
02 января 2018, 20:24
А, может быть, «атошник»? А, может быть, и нет
08 января 2018, 14:39
Ведь мы, вроде, победили?
04 января 2018, 12:54
«Эти сообщения — фейк»: Минобороны России опровергло данные об уничтожении семи самолётов ВКС на базе Хмеймим
08 января 2018, 17:54
Миф о "советской оккупации" взорвёт Украину
03 января 2018, 19:48
Субъeктивное мнeние на Эхо Мoсквы
05 января 2018, 00:40
Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской
02 января 2018, 17:09
Сергей Удальцов: Либералы боятся Грудинина, а власти - недооценивают
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.