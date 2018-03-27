Второй этап операции «Скрипаль»

О сумасшедшей наглости западных «партнёров»

Замысел и цели операции с «делом Скрипаля», начавшейся в Великобритании, становятся понятнее, если вспомнить прогремевшее – опять же на Британских островах – «дело Литвиненко». В 2006 г. британские власти обвиняли ФСБ в отравлении бывшего офицера этого ведомства радиоактивным полонием. Важная деталь: министром внутренних дел Великобритании была тогда Тереза Мэй, а резидентом ЦРУ в Лондоне – нынешняя директор Центрального разведывательного управления Джина Хаспел. Тогда, как и сейчас, несмотря на истеричную тональность обвинений и поднятую на весь мир шумиху, они не предоставили российской стороне официального заключения по факту отравления, а все материалы по расследованию засекретили. На том афера с Литвиненко и закончилась.

Однако англосаксы знают, что делают. Наглая ложь достигла цели. Несмотря на полное отсутствие объективных доказательств, подтверждающих обвинение, Лондону удалось испортить двусторонние отношения с РФ и нанести ущерб авторитету России в глазах европейской общественности. То, что миру демонстрировали до 26 марта, было лишь первым этапом «многоходовки», имеющей целью прочную изоляцию России на международной арене. Начавшееся 26 марта выдворение российских дипломатов под юридически ничтожным предлогом из двух десятков государств ещё получит продолжение.

К особенностям разыгранного спецслужбами США и Великобритании спектакля следует отнести то, что основными участниками кампании являются государства НАТО. Организаторы кампании апеллируют, хотя и непублично, к статье 5 договора НАТО о коллективной обороне в случае нападения на одного из участников блока. Как бы нелепо это ни выглядело, это именно так.

Состоявшийся на днях саммит ЕС (по составу участников практически аналогичен саммиту НАТО) проходил в «духе солидарности» с «жертвой нападения», хотя едва ли кто-то из европейских лидеров воспринимал обстоятельства дела всерьёз. Дело далеко от завершения с точки зрения уголовного права и так же, как «дело Литвиненко», является юридически ничтожным. На таком уровне, как саммит ЕС, подобные решения принимаются в одном случае: когда известно, что никто не спросит с тебя доказательств. Решение диктуется «высокими политическими соображениями». Суть «соображений» в том, что Россия достигла неприемлемого для США/НАТО уровня влияния в мире. Она развернула ситуацию на Ближнем Востоке, сломала западный сценарий и выигрывает войну нервов на Украине. Россия последовательно расширяет свои поставки газа в Европу и углубляет энергетическое сотрудничество с Германией. Проект «Северный поток - 2» стал костью в горле у США, которые очень хотят продать европейцам свой дорогой СПГ.

В рамки этих «высоких политических соображений» укладывается целый ряд событий последних лет: война в Грузии 2008 года; война против Донбасса, начатая узурпаторским киевским режимом в 2014 году; уничтожение малайзийского «Боинга» МН-17; «допинговый скандал» к Олимпиаде в Пхёнчхане; попытки срыва чемпионата мира по футболу в России.

Операция «Скрипаль», однако, развивается для англосаксов тяжело с самого начала. Еврогранды не стали повторять замах Вашингтона, выдворившего 60 российских дипломатов и закрывшего консульство в Сиэтле. Германия и Франция ограничились высылкой четырёх дипломатов каждая, что в их понимании не должно привести к серьёзным последствиям в отношениях с Россией. А европейцы «второй свежести» отделались формальностью, объявив о высылке 1-3 российских дипломатов (Литва, Чехия, Албания, Дания, Нидерланды, Испания, Эстония, Хорватия, Финляндия, Венгрия, Латвия, Румыния, Швеция, Норвегия, Ирландия). Не сделалась эта акция драматичнее и от четырёх высланных из Канады, двух – из Австралии. Немного прибавит к эффекту этой акции и холуйская суета Киева, указавшего на дверь аж 13 российским дипломатам.

Если этот «коллективный удар» на что-то и повлияет, то только на отношения между Россией и Великобританией, Россией и Соединёнными Штатами. «Единого фронта» Запада против России нет. Есть что-то, смахивающее на атаку англосаксов, за которыми торопятся украинский полицай и польский националист, притом что остальные (основные) союзники залегли в складках местности и экономят патроны.

Чтобы изоляция России состоялась на самом деле, понадобится следующий этап. К нему тоже подготовились. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон только что заявил, что аресты недвижимости российских граждан в Англии состоятся уже в ближайшее время. Речь может пойти также о замораживании государственных авуаров РФ в американских банках. В настоящее время около 100 млрд. долларов из 400 млрд. валютных накоплений РФ хранятся в США. Помимо этого, дополнительно к повышению американских пошлин на сталь и алюминий, ударивших по экспортному потенциалу РФ, могут быть введены целевые пошлины на товары из России как «страны-изгоя» вроде Северной Кореи. Постараются нанести максимально болезненный удар и по чемпионату мира по футболу.

Очевидным становится и другое обстоятельство: расчёты той части российской элиты, которая надеялась войти в «западное цивилизационное сообщество», провалились окончательно и бесповоротно. Это касается и тех, кто вывез деньги или сам выехал «туда». Хорошо оценил ситуацию Михаил Хазин, который написал 27 марта, на следующий день после объявления о коллективной высылке российских дипломатов: «И та сумасшедшая наглость, с которой «партнеры» на основании явной провокации и очевидного блефа начинают реально действовать в отношении России, показывает, что договориться не получится точно. Уже никак и никогда».