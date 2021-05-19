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Второй «Доктор Смерть»

19 мая 2021, 18:20  •  164 • Украина


Зачем на Украине меняют главу Минздрава

На Украине определили крайнего за провал вакцинации от коронавируса. Верховная рада отправила на вольные хлеба с должности главы Минздрава Максима Степанова. Выбор мало кого удивил, тем более, что разговоры об этом ходили давно.

Надо сказать, что Степанов, который чудесным образом продержался полтора года (его предшественники: Зоряна Скалецкая – 5 месяцев, а Илья Емец – всего 26 дней) до последнего бился за место и устроил целую кампанию в свою поддержку, пытался договариваться с депутатами, чтобы правильно проголосовали. Не получилось. Более того, горе-министр услышал в свой адрес немало обидных слов и даже оскорблений, хотя неадекватную прививочную кампанию организовывал, согласно указаниям вышестоящего руководства. Премьер-министр Денис Шмыгаль, к примеру, упрекнул Степанова в неудовлетворительных темпах вакцинации и постоянном переносе сроков поставок препаратов: «Прогресс по поставкам вакцин чрезвычайно медленный. Поставлено 2,3 млн доз. Это тяжело назвать эффективной работой министра».


Но не будем вдаваться в подробности прививочной кампании на Украине, любому очевидно, что происходит в этой стране. Вопрос в другом, и он немаловажен для украинцев. Уже завтра народным избранникам предстоит выбрать другого мальчика для битья. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, в качестве министра здравоохранения предлагается кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко. Однако этот персонаж из когорты так называемых «соросят» совершенно не вызывает радости ни только у населения, но и у многих депутатов. На Украине прекрасно понимают, кому обязаны катастрофической ситуацией в отечественной медицине – американской гражданке Ульяне Супрун, также вылетевшей из гнезда Соросова, которая неслучайно получила в народе прозвище «Доктор Смерть», от души поработав над развалом местного здравоохранения. А Ляшко явно продолжит дело бывшей и.о. главы Минздрава. Правда, разваливать сейчас уже почти нечего, но зачистку территории необходимо довести до конца.

«Моя субъективная позиция по Степанову? Есть много вопросов к нему, но мне нравится, что он местами тормозит реформу Супрун, против которой я категорически выступаю. Мне не нравится кандидатура возможного министра – Ляшко. Если по Степанову есть вопросы, то вопросов к Ляшко не меньше, а, может, и больше, учитывая то, кто его поддерживает, и что есть большая вероятность, что после его назначения будут восстановлены процессы Супрун», – цитирует «Страна. ua» депутата партии «Батькивщина» Андрея Николаенко.

С этим мнением в Верховной раде солидарны многие, Ляшко даже называют Супрун № 2. Однако, несмотря на понимание ситуации и неприятия медицинской реформы в стране, Ляшко в конечном итоге должны признать, либо назначить на вакантное место похожего персонажа. Кураторам не нравится, что медицинская реформа, которую так активно продвигали с далеко идущими целями по освобождению территории от излишков населения, застопорилась, и откровенный геноцид украинцев идет не теми темпами, как было запланировано. Тот же Степанов, как признают медики, умудрился худо-бедно восстановить прививочную кампанию новорожденных и детей. До этого страна переживала настоящий коллапс в этой сфере, населению, если позволяли возможности, приходилось заказывать препараты за рубежом, преимущественно в России, чтобы сделать детям элементарную прививку от кори или туберкулеза. Как ни странно, перечислять достоинства Степанова украинское медицинское сообщество готово и дальше. Но даже сомнительные отблески прогресса на Украине совершенно не входят в планы кураторов. Именно поэтому ведомый президент Владимир Зеленский под давлением Запада требует продолжить реформу, начатую Супрун. И на Украине делают ставки, что, убрав Степанова, Минздрав снова передадут в руки западных посольств. А после этого издевательства над украинским здравоохранением продолжатся в ускоренном темпе.

Неслучайно, сограждане желают всем проголосовавшим за отставку Степанова депутатам, чтобы их в дальнейшем лечили непосредственно Ляшко и Супрун. И пожелание это вполне понятно, если вспомнить советы бывшей и.о. главы Минздрава. К примеру, Супрун очень любит говорить о том, что врачи, в принципе, украинцам не нужны, главное – вовремя денационализировать домашнюю аптечку и как можно скорее избавиться от наследия СССР. Отправить, например, в ведро Оксолиновую мазь и «Звездочку», которые используют при простуде. Они якобы блокируют носовой ход, усложняют дыхание и мешают слизистой оболочке очищаться от частиц пыли. Вслед за этими средствами следует выбросить и мазь Вишневского, мумиё, йод, зеленку и перекись водорода. Раны и царапины достаточно промывать водой, а не «пережитками прошлого». А еще лучше использовать американские чудо-лекарства, купленные государством за валюту с легкой руки Супрун в бытность ее у руля здравоохранения. Вот только продукция западных фармацевтических компаний так и пылится на больничных складах в ожидании конца срока годности, поскольку пациенты отказываются принимать эти средства.

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