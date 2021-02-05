Второй Чернобыль? Витренко собирается поставлять американское ядерное топливо

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо топлива из Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики.«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», - сообщил Витренко.Это заявление явно не случайно, и рассчитано на внешнего потребителя. Проще говоря, Витренко подает себя как главного лоббиста американских экономических интересов.Также он допустил, что энергосистема Украины будет интегрирована с европейской раньше 2023 года, как это планируется сейчас. Проще говоря, бывший том-менеджер НАК «Нафтогаз» поклялся колонизаторам отказаться от экспорта российской электроэнергии, без которой Украина уже сейчас накрылась бы «медным тазом», учитывая дефицит угля и регулярные остановки ТЭС.«Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать», – заявил и.о. министра энергетики. После таких обещаний можно предположить, что третье голосование за утверждение Витренко полноценным министром пройдет, как по маслу.Это подтверждает и редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило. «Витренко заявил о необходимости перевести украинские АЭС на ядерное топливо из США. Теперь за его назначение я спокоен – никто не посмеет проголосовать против ядерного топлива из США», - написал он на своей странице в соцсетях.Донецкий журналист Игорь Гомольский обращает внимание на то, что Витренко ещё не назначили, а он уже интересы большого белого человека продвигает. Как и положено украинскому патриоту. «Витренко призвал заменить на украинских АЭС российское ядерное топливо американским. Ахахаха! Потому, что российское ядерное топливо является естественным носителем враждебной коммунистической идеологии! Погодите-погодите. Такими темпами Украина скоро даже лампочки будет в США закупать, создавая для американцев рабочие места. Открыли для себя европейский рынок, ага», - резюмирует автор.В соцсетях пользователи пишут, что перед Витренко американцы поставили задачу до конца разрушить атомную энергетику Украины. Естественно, за процент от сделки. «А что? Схема отработанная. Был реверсные росгаз Роттердам+. Будет и здесь ростопливо с Америкен+. Тем более, что ядерное топливо из США делают в Швеции из сырья, поставляемого «Росатомом». Тот же вариант с реверсным газом планируют: тарифы ж надо будет опять поднять», - считает Марго Бондарева. «И еще надо американское напряжение 110 в по сети пустить. И метры в футы и дюймы перевести. А то прямо как не родные», - иронизирует Владимир Горбач.О рисках замены российского ядерного топлива на американское было сказано и написано немало, но похоже, в Украине это никого не волнует. Ведь есть приказ американских «партнеров». Тем более, что для эксперимента уже выбрали Ровенскую АЭС. Еще осенью национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой «Westinghouse Electric Company». Правда, все эти эксперименты могут закончиться вторым Чернобылем, но радиоактивный пепел ветер до Америки все равно не донесет, а украинцев не жалко.