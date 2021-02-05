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Второй Чернобыль? Витренко собирается поставлять американское ядерное топливо

05 февраля 2021, 15:20  •  42 • Украина

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко считает, что Украина должна перейти на американское ядерное топливо вместо топлива из Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе презентации Национальной экономической стратегии-2030 в сферах энергетики.

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России», - сообщил Витренко.

Это заявление явно не случайно, и рассчитано на внешнего потребителя. Проще говоря, Витренко подает себя как главного лоббиста американских экономических интересов.

Также он допустил, что энергосистема Украины будет интегрирована с европейской раньше 2023 года, как это планируется сейчас. Проще говоря, бывший том-менеджер НАК «Нафтогаз» поклялся колонизаторам отказаться от экспорта российской электроэнергии, без которой Украина уже сейчас накрылась бы «медным тазом», учитывая дефицит угля и регулярные остановки ТЭС.

«Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать», – заявил и.о. министра энергетики. После таких обещаний можно предположить, что третье голосование за утверждение Витренко полноценным министром пройдет, как по маслу.

Это подтверждает и редактор издания «Капитал» Вячеслав Чечило. «Витренко заявил о необходимости перевести украинские АЭС на ядерное топливо из США. Теперь за его назначение я спокоен – никто не посмеет проголосовать против ядерного топлива из США», - написал он на своей странице в соцсетях.

Донецкий журналист Игорь Гомольский обращает внимание на то, что Витренко ещё не назначили, а он уже интересы большого белого человека продвигает. Как и положено украинскому патриоту. «Витренко призвал заменить на украинских АЭС российское ядерное топливо американским. Ахахаха! Потому, что российское ядерное топливо является естественным носителем враждебной коммунистической идеологии! Погодите-погодите. Такими темпами Украина скоро даже лампочки будет в США закупать, создавая для американцев рабочие места. Открыли для себя европейский рынок, ага», - резюмирует автор.

В соцсетях пользователи пишут, что перед Витренко американцы поставили задачу до конца разрушить атомную энергетику Украины. Естественно, за процент от сделки. «А что? Схема отработанная. Был реверсные росгаз Роттердам+. Будет и здесь ростопливо с Америкен+. Тем более, что ядерное топливо из США делают в Швеции из сырья, поставляемого «Росатомом». Тот же вариант с реверсным газом планируют: тарифы ж надо будет опять поднять», - считает Марго Бондарева. «И еще надо американское напряжение 110 в по сети пустить. И метры в футы и дюймы перевести. А то прямо как не родные», - иронизирует Владимир Горбач.

О рисках замены российского ядерного топлива на американское было сказано и написано немало, но похоже, в Украине это никого не волнует. Ведь есть приказ американских «партнеров». Тем более, что для эксперимента уже выбрали Ровенскую АЭС. Еще осенью национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» подписала контракт о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 Ровенской АЭС с американской фирмой «Westinghouse Electric Company». Правда, все эти эксперименты могут закончиться вторым Чернобылем, но радиоактивный пепел ветер до Америки все равно не донесет, а украинцев не жалко.

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