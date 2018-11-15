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Второй британский министр по Brexit уволился из страха перед отпадением Северной Ирландии

15 ноября 2018, 17:09  •  64 • Политика
Британский министр по Brexit Доминик Рааб объявил в четверг об уходе в отставку. По его мнению, предложенные премьером страны Терезой Мэй условия чреваты выходом Северной Ирландии из Соединенного Королевства.
«Сегодня я ухожу с поста министра по Brexit. По совести я не могу поддержать те условия, которые предложены в нашем соглашении с Евросоюзом», - написал он в своем Twitter.
Кроме того, Рааб разместил на своей странице послание к премьеру Терезе Мэй, в котором объяснил свой поступок.
«Во-первых, по моему мнению, предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет крайне серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства», - написал Рааб. Во-вторых, указал он, соглашение дает Евросоюзу право наложить вето на возможность выхода Британии из ЕС.

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