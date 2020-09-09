Второй Ан-225 «Мрия» могут достроить с помощью Турции

Глава украинского ГП «Антонов» Александр Лось заявил, что впечатлен увиденным в Турции и турецкому авиастроению просто необходимо принять участие в совместных с Украиной проектах. Об этом он сообщил в интервью турецкому информационному агентству Anadolu, комментируя свой недавний визит в Турцию.Лось побывал на турецкой земле в составе высокопоставленной украинской делегации, которая посетила ряд предприятий ВПК, в том числе авиастроительную компанию Baykar Makina.– сказал Лось.Он отметил, что сотрудничество Киева и Анкары в авиастроении началось еще в 2013 году в рамках проекта Ан-158. Поэтому сейчас не просто можно, а нужно обсуждать вопрос о совместном производстве Ан-178 и другой продукции. Он уточнил, что речь идет не только о военной сфере, это касается и гражданской отрасли.Например, Лось намекнул о перспективах достройки при помощи Турции второго экземпляра Ан-225 «Мрия». С его слов, фюзеляж Ан-225, изготовленный в конце 80-х годов ХХ века, находится в идеальном состоянии. Но все оборудование нуждается в замене.– сказал он.Лось также обратил внимание, что первый Ан-178 без российских комплектующих поднялся в небо за день до Дня независимости Украины. Это событие знаменует суверенитет его страны от России. При этом он посетовал, что импортозамещение – крайне трудоемкий процесс.По его мнению, Турция должна принять участие в идущем процессе. Он объяснил, что с 2017 года посещает турецкие фирмы и обсуждает возможности оснащения Ан-178 для нужд армии, полиции и других госорганов Турции. Именно по этой причине турецкое оборудование так важно.