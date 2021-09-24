Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание

Крымский вице-премьер Евгений Кабанов пережил второе за день потрясение. После увольнения чиновника задержали.

Правоохранительные органы задержали Кабанова через несколько часов после того, как он был освобождён от должности вице-премьера Крыма. Как рассказал источник РИА Новости, чиновнику могут вменить превышение полномочий, мошенничество и коррупцию.

Отметим, что Кабанов на посту вице-премьера отвечал за строительство, дороги и социально-экономическое развитие полуострова. В четверг он был уволен по решению крымского парламента, а в его кабинете провели обыск. Своей должности также лишился министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Другие подробности пока не приводятся.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уже подписал указ об увольнении Кабанова с формулировкой "по собственному желанию". Кабанов занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года.