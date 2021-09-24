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Второе за день потрясение для крымского чиновника. После увольнения - задержание
24 сентября 2021, 01:00 • 65 • Политика
Крымский вице-премьер Евгений Кабанов пережил второе за день потрясение. После увольнения чиновника задержали.
Правоохранительные органы задержали Кабанова через несколько часов после того, как он был освобождён от должности вице-премьера Крыма. Как рассказал источник РИА Новости, чиновнику могут вменить превышение полномочий, мошенничество и коррупцию.
Отметим, что Кабанов на посту вице-премьера отвечал за строительство, дороги и социально-экономическое развитие полуострова. В четверг он был уволен по решению крымского парламента, а в его кабинете провели обыск. Своей должности также лишился министр строительства и архитектуры Михаил Храмов. Другие подробности пока не приводятся.
Глава Крыма Сергей Аксёнов уже подписал указ об увольнении Кабанова с формулировкой "по собственному желанию". Кабанов занимал пост вице-премьера с ноября 2018 года.
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