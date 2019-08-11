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Второе возгорание ликвидировано: пожар на военном складе под Ачинском потушен

11 августа 2019, 17:24  •  85 • В России
Возгорание на складе боеприпасов под Ачинском ликвидировано, сообщили в региональном МЧС. Отмечается, что работы в районе ЧП будут продолжаться до тех пор, пока ситуация не станет полностью безопасной. Всего от взрывов боеприпасов пострадали по меньшей мере 30 человек, сообщили в Минздраве Красноярского края.
 
РИА Новости © Ольга Халманова
 

Возгорание на военных складах в районе города Ачинска Красноярского края потушено. Об этом сообщил глава ГУ МЧС по региону Игорь Лисин. Он отметил, что работы в месте ЧП будут продолжаться до тех пор, пока обстановку нельзя будет назвать безопасной.

«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», — приводит слова Лисина ТАСС.

Он также отметил, что специалисты разминировали железную дорогу, проходящую вблизи складов, что позволяет возобновить движение поездов в этом районе. Ранее компания РЖД отменила поезда на участке, проходящем рядом с местом ЧП, и отправила поезда Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан по объездным маршрутам.

Общее число пострадавших в результате инцидента выросло до 31 человека, сообщили агентству в пресс-службе регионального Минздрава. Из них 13 получили травмы в результате первых взрывов, произошедших 5 августа, а остальные 17 — от новой волны детонации боеприпасов, начавшейся 9 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Красноярского края.

В результате взрывов погиб пожарный Андрей Марачков. У него остались жена и трое детей, в том числе двое несовершеннолетних. В городской администрации подчеркнули, что семье пожарного окажут материальную помощь.

Взрывы на складе

Напомним, 5 августа на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края произошли взрывы и пожар. Возгорание возникло на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа. На территории района ввели режим ЧС и эвакуировали порядка 9 тыс. человек.

«В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью населения, проживающего в непосредственной близости, организована эвакуация 9533 человек из девяти населённых пунктов и одного оздоровительного лагеря «Сокол». Кроме того, самостоятельно покинули опасную зону около 7 тыс. человек», — приводит ТАСС заявление пресс-службы МЧС.

В тушении пожаров принимали участие два пожарных поезда, специальные многофункциональные роботы «Уран-14», десять самолётов Ил-76 и пять вертолётов Ми-8. К концу дня горение было ликвидировано, а 6 августа власти сняли режим ЧС. Сапёры проверяли территорию вокруг посёлков, а местным жителям разрешили вернуться в свои дома, но призвали избегать прогулок по лесу — снаряды и осколки разлетелись в радиусе 15 км.

В ходе взрывов были повреждены дома в расположенных поблизости населённых пунктах, а в посёлках Каменка и садоводческом товариществе «Чистый ручей» восемь домов были уничтожены. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил завершить их восстановление за две недели.

9 августа произошли новые взрывы. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что во время работ по разминированию из-за удара молнии произошёл новый пожар. После этого вновь был введён режим ЧС, а в регион была переброшена тяжёлая военная техника для ликвидации последствий аварии.

В связи с новыми случаями детонации из Каменки эвакуировались более 1,2 тыс. жителей, большинство из которых отправились к родственникам. В пункт временного размещения (ПВР), организованный в расположенном неподалёку посёлке Малиновка, были отправлены 52 человека. Позже их перевели в более комфортные условия в общежитии — до этого ПВР был в спортивной школе.

Спасатели задействовали три пожарных танка для тушения очагов в эпицентре арсенала.

К месту пожара прибыл замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, предварительная причина взрывов — человеческий фактор.

«Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура», — сказал он.

Так, по факту взрывов проводят проверку военные следователи. Сам арсенал, подчеркнул Булгаков, будет расформирован.

По данным Следственного комитета, ЧП произошло во время работ по погрузке и выгрузке боеприпасов. Причина возникновения пожара не сообщается, однако говорится, что неконтролируемая детонация снарядов началась во время тушения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Власти Ачинска предупредили местных жителей о запланированных промышленных взрывах на территории Мазульского известнякового рудника Ачинского глинозёмного комбината. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.

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