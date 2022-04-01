Второе пришествие Малой Антанты

Время решающих событий на Украине уже не за горами

27 апреля в статье «Последний спецрезерв Вашингтона» автор этих строк высказал предположение, что Польша может быть использована Вашингтоном для предотвращения неизбежной в ином случае полной военно-политической катастрофы киевского режима: «...Действия и заявления Вашингтона могут говорить о его вполне определённой логике. Которая увязывает в одно целое общую геополитическую ситуацию и близкое к катастрофе военно-политическое положение американского проекта «анти-Россия» на Украине. И этот проект, согласно такой логике, необходимо незамедлительно спасать. А с учетом ценности данного геополитического актива США спасать любыми доступными средствами. Таким средством с точки зрения Вашингтона как раз и является Польша (в смысле ее военно-стратегического значения для Америки это, по сути, вторая Украина). То есть точно такой же расходный материал, который не жалко потратить в крайних обстоятельствах. И такие обстоятельства в контексте американских интересов в Европе, похоже, наступили».

Всего через несколько дней это предположение превратилось в концептуальный скелет, который сейчас обрастает «мясом» событий. Концептуальности нашему прогнозу добавил бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Ник Паркер; отставник поделился своим и соображениями касательно причин «провала НАТО на фоне вторжения Путина на Украину»:

«НАТО потерпела поражение из-за того, что Владимир Путин посчитал блефом решимость альянса оказать поддержку Украине. И потому его следует заменить меньшей коалицией стран, готовой к наступательным действиям, заявил генерал Ник Паркер. Он указал на тот факт, что альянс из 30 членов, в который входят США, Великобритания и множество европейских стран, не смог предотвратить вторжение президента России на Украину. "Я не думаю, что у НАТО есть возможность перейти в наступление со своими 30 странами, у которых разные взгляды на ситуацию. Нам нужна меньшая коалиция стран, которые могли бы начать разрабатывать наступательную контрстратегию против Путина"».

Генерал Ник Паркер

Ранее мы писали, что вариант единоличного польского «Дранг нах остен» попахивает авантюрой. И действительно: генерал Паркер заговорил о необходимости подкрепления польских усилий возможностями новой «Малой Антанты». Так именовалась коалиция восточноевропейских стран в составе Чехословакии, Румынии и Югославии, созданная в начале ХХ годов В составе такого «экспедиционного корпуса», какой вообразил британский стратег, видятся, прежде всего, страны Восточной Европы.

Вероятно, Ник Паркер знает, что в Вашингтонском договоре 1949 года о создании НАТО, кроме статьи пятой, есть еще и статья шестая, смысл которой заключается в том, что страны-члены альянса обязаны придерживаться принципа коллективной взаимопомощи только в случае военного нападения на территорию какого-либо из государств-членов блока. Никак не более!

А из этого следует, что если некая группа стран внутри НАТО по собственной инициативе или «по совету друзей» из Вашингтона соберется провести «миротворческую операцию» где-нибудь на Украине, то и флаг им в руки. Ту же Великобританию это ни к чему не обязывает.

Англосаксам эта лазейка в договоре НАТО, позволяющая им оставаться в стороне от войны на Востоке, снимая с неё «сливки», близка, и естественно, что первому она пришла в голову британскому генералу.

31 марта в Братиславе этому процессу был дан очередной импульс в виде встречи министров иностранных дел «восточного крыла» НАТО. Кстати, в таком специфическом формате они собираются едва ли не в первый раз. И этот формат укладывается в матрицу Ника Паркера. Натовские гранды на это прифронтовое толковище заявлены не были, что вполне соответствует идее их отстраненности от грядущей «миротворческой войны».

Разумеется, это вовсе не значит, что в самой «Малой Антанте» царят поголовный энтузиазм и милитаристский зуд. Главным фрондёром является Венгрия, у которой нет причины поддерживать враждебную закарпатским венграм Украину и ради этого враждовать с Россией: «Для нас венгров самое важное – не ввязываться в эту войну», – заявил (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14239523)глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он пояснил, что поэтому правительство Венгрии приняло решение «не направлять вооружения и не пропускать через свою территорию партии оружия для украинской армии».

На другом полюсе находится Румыния, власти которой тоже увлеклись перспективой округлить свои владения за счет Украины и осуждают даже микроскопические попытки местных политиков урегулировать ситуацию на Украине мирным путем. 30 марта четверо румынских парламентариев встретились с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым, которому представили «позицию нейтралитета Румынии» и предложили провести в Румынии переговоры о "Бухарестском мире" между РФ и Украиной. Однако министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14254003), что демарш четвёрки «не имеет никакого официального характера и какого-либо мандата от государственных властей».

В таком же милитаристском задоре пребывают власти Чехии.

Про государства Балтии и говорить не приходится. Эти «всегда готовы»

Остаются еще Словакия и Болгария, которые явно не воодушевлены перспективой присоединения к хору англосаксонских подпевал, о чем свидетельствует минорный тон заявления представителя Пентагона: «Соединенные Штаты пока не договорились со Словакией о поставке имеющегося у нее зенитно-ракетного комплекса С-300 Украине, работают с другими странами над передачей Киеву систем противовоздушной обороны советского производства», –сообщила (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14231993) 30 марта помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер.

Похоже, для того и собрали в Братиславе форум восточноевропейской «Малой Антанты 2.0», чтобы навести порядок в её нестройных рядах.

Впрочем, если верно наше предположение о том, что британский генерал лишь высказал вслух официальную позицию большого Запада, это означает, что решения уже приняты и поход на Восток малой коалиции якобы по её собственной инициативе, вне НАТО, дело решенное. Тем более что киевский режим согласен на любые варианты: «Власти Украины категорически не отвергают идею отправки в страну миротворческой миссии НАТО, которую выдвинула польская сторона, но альянс к этому не готов, и в этом заключается проблема,– заявил (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14230631) глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Сейме Польши. – …Всегда есть смысл обсудить с нами разные предложения и идеи, связанные с Украиной, чтобы проверить, как можно реализовать эти инициативы на уровне ЕС и НАТО».

Киев даже в этих условиях опасается своих готовых порвать Украину на куски соседей и потому настаивает на «уровне ЕС и НАТО». Однако он сейчас не в том положении, чтобы «перебирать харчами». Что же касается колеблющихся в рядах самой восточноевропейской Антанты, то их додавят, простимулируют и построят по ходу событий. А события, судя по всему, не за горами. Окно возможностей для Запада сужается.