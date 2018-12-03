Второе падение Константинополя: как Запад разжигает войну в православном мире

- Ты думаешь, церковь – это мир тишины, благочестия, святых помыслов, где все совершается медленно и степенно? Нет! Это море страстей, ненависти, зависти, борьбы за власть, коррупции и, прежде всего, ПОЛИТИКИ! - говорит мой греческий коллега. - Церковь и политика тысячелетиями шли рука об руку.

Мы сидим на балконе знаменитого афинского кафе, я как кошка наслаждаюсь греческим йогуртом с медом, внизу шумит вполне современная площадь Синтагма, и деловито снующие люди кажутся страшно далекими от религиозных проблем.

- Ты когда-нибудь слышала об отце Алекса Карлуцосе? Скромный греческий священник, живущий в Нью-Йорке. Но на его недавнее чествование приехало 1300 человек американской элиты (многие из списка Форбс) – лимузины, бриллианты, вечерние туалеты дам. И его лучший друг – Джо Байден. Они дружат более сорока лет и вместе вырастили сыновей.

Сынок отца Алекса – начальник протокола Госдепартамента США. И отец Алекс, и Джо Байден – это глубинное американское государство. Тихий священник легко собрал 50 (!) миллионов долларов на строительство православной церкви Святого Николая на месте разрушенных башен-близнецов. И он же нашел 2,5 миллиона долларов на православный собор на острове Крит в 2016 году, куда русская церковь по своим сложным соображениям (собор спонсировали американцы) не явилась. Фактически тихий отец Алекс является негласным министром иностранных дел Константинопольского патриархата, его серым кардиналом и казначеем. На чествовании Джо Байден благодарил отца Алекса за то, что он познакомил его с величайшим человеком современности, патриархом Константинополя Варфоломеем. Вся сложная интрига раскола православного мира и дарования автокефалии (независимости) украинской церкви зародилась там, в Америке.

- Но за что чествовали господина Карлуцоса?

- Патриарх Варфоломей даровал ему звание архонта за заслуги в благотворительности. Архонтами («князьями») в Древней Греции называли высших должностных лиц. А в Византии так титуловали богатых вельмож. (Архонт. Что-то щелкает в моей голове. Ну как же! В 2005 году в американском отеле «Хилтон» звания «архонт» и «великий ритор» (за «глубокие богословские познания и высокий уровень ораторского искусства») был удостоен Горбачев от лица патриарха Варфоломея! Торопились так, что даже в православную церковь забыли заехать. Да кого это волновало! Присутствовали бывший директор ЦРУ Джордж Тенет, грек по происхождению (на следующий день его тоже удостоили звания архонта) и советник Буша Фрэнсис Таунсенд. Кстати, все «архонты» входят в так называемое закрытое, масонское по своей сути общество «ордена Святого Андрея».)

- Тебя, наверное, еще больше удивит, но американцы планировали перенести центр православия – Константинопольский патриархат – в Америку! Не смотри на меня безумными глазами. У всех 14 поместных православных церквей была такая же реакция. Не прокатило. Тогда решили использовать тактику: разделяй и властвуй. В конце прошлого года Вашингтон принял решение предоставить автокефалию Украине. Варфоломея, который реально живет за счет Госдепа, ненавидят все. Даже Эрдоган, его бывший лучший друг. В 2016 году за несколько часов до госпереворота в Турции Варфоломей быстро улетел в Европу (его предупредил Гюлен). Для ухудшения отношений Греции и России США направили послом знаменитого Джеффри Пайетта, организатора майдана на Украине вместе со своей подружкой Викторией Нуланд. И он свое черное дело уже делает. Летом был «шпионский» скандал, когда Греция выслала двух русских «шпионов». (Тогда надо все посольство США высылать).

Как бы ни развивались события, независимая Украинская церковь будет мертворожденным детищем, псевдоструктурой, с которой никто не будет общаться. Будет кровь. А потом Украина начнет смердеть, потому что это труп.

КОГДА КОНСТАНОПОЛЬ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ «ПЕРВЫМ СРЕДИ РАВНЫХ»

Не буду останавливаться на великом расколе 1054 года, когда христианская церковь разделилась на Римскую католическую и Византийскую (православную). Расскажу о первом скандале между Москвой и Константинополем, по сути сделавшем Москву независимой от авторитета греков.

Святая Русь после раскола строго следовала канонам византийского православия. Но Византийская империя слабела, окруженная врагами, на императорском троне тряслись от страха Палеологи, не имевшие ни сил, ни средств. Крестоносцы покинули Константинополь, и тогда Палеологи решили пойти на религиозную сделку с Западом. Они обратились к папскому престолу за военной помощью против турок, а в обмен согласились подчиниться Риму, принять католический «символ веры» при сохранении восточных церковных обрядов. Переговоры были долгими, мучительными, потому что настоящие православные греки отлично понимали, что в военном смысле слабый Рим их просто «кинет». Да и грех это - идти на сделку с еретиками. Истинным сторонникам православия пришлось бежать из Константинополя и укрыться на горе Афон, где родилась новая форма религиозной жизни – исихазм (молчание, безмолвие). Очень удобно: о чем бы вас не спрашивали, можно сослаться на обет молчания. Чтобы не изменить истинной вере, люди ушли в себя.

Главный кафедральный собор в АфинахФото: Дарья АСЛАМОВА

В Москве внимательно наблюдали за событиями. Нет, разумеется, Русь признавала духовную власть Константинополя, но дела там шли все хуже и хуже. Византийцы, чтобы угодить Риму, открыли проливы для генуэзцев, торговцев и разбойников, которые немедленно обосновались в Крыму и построили там крепости.

Когда в 1438-1439 годах началась работа Ферраро-Флорентийского собора, чтобы закрепить предательскую унию католической и православной церквей (в ход шло все: угрозы, подкупы, насилие), Русь все еще не верила. Да и новости тогда доходили очень медленно. Москву на соборе представлял греческий иерарх Исидор, которого в столице в глаза не видели. Москва хотела поставить митрополитом своего человека, рязанского епископа Иону, но Константинополь воспротивился. Исидор подписал Флорентийскую унию и поехал в Москву учить русских людей, что теперь они должны подчиняться Риму.

Скандал был невероятный! Когда Исидор во время первой литургии вознес имя папы римского прежде патриарха и объявил об унии между церквями, прихожане его чуть не разорвали. Власти немедленно заключили Исидора в монастырь, откуда дали возможность бежать живым обратно в Рим, чтоб уж окончательно не сориться с Византией. И после, спустя несколько лет, произошло невероятное событие: в 1448 году собор русских епископов нарек митрополитом рязанского епископа Иону, наплевав на Константинополь. Именно тогда русская церковь покончила со своей зависимостью от Византии, не простив ей морального падения и предательства.

Когда в 1453 году Константинополь был захвачен турками, и никакой Ватикан не пришел ему на помощь, русские усвоили три правила: Запад всегда будет предателем, отказ от своих убеждений противен Господу Богу, и на всем белом свете остался единственный независимый центр православия – Московская Русь.

ПОЧЕМУ МЫ ВСЕГДА ПОМОГАЛИ ФАНАРУ?

Потому что жалко. Потому что мы христиане, а падшему и слабому надо помочь. Потому что свои. (Фанар (от него родилось русское слово «фонарь» - светильник) – резиденция Константинопольского патриархата в Стамбуле). Деньги на строительство новой резиденции Вселенского патриарха в 1601 году дал русский царь Федор Иванович. А уж сколько бежавших греков приютила и обласкала Москва, и не сосчитать! Я только в Донбассе насчитала десятки старинных греческих сел и «Греческих чебуречных». А уж по всей южной теплой России греков давно считают своими.

Греция стала первой балканской страной, освободившейся от Османского владычества. В 1821 году восстание поднял русский генерал, этнический грек Александр Ипсиланти, которому тайно помогала Россия. А в том же году на Пасху был низложен и повешен турками на воротах константинопольской резиденции патриарх Григорий V, отнюдь не сочувствовавший восстанию. Греки боялись выкупить его у палача. Только на четвертый день за 800 пиастров тело выкупили местные евреи, надругались над ним и выбросили в море. По другой версии, турки сами выкинули бездыханное тело в море после издевательств. Информацию о нахождении тела греческим морякам продали за большие деньги. Судно под русским флагом «Святой Николай» доставило тело в Одессу, где его опознали близкие люди и захоронили.

Россия прервала с Турцией дипломатические отношения, и в 1828 году началась русско-турецкая война, которую Турцию проиграла и в итоге признала независимость Греции. И весь девятнадцатый век Россия занималась неблагодарным делом спасения православных «братушек» от турецкого ига. Не говоря уж о том, что четыре столетия русские кормили нищий Фанар. А не стояла б за ним Россия, турки давно бы оставили от Фанара кровавое пятно. И где же благодарность?!

«ЗРЯ ВЫ НА ГРЕКОВ ОБИЖАЕТЕСЬ…»

«Я читаю русскую прессу, и мне грустно, - говорит греческий журналист Федор Игнатиадис. – Не надо отождествлять греков и Фанар (Константинопольский патриархат). Элладская церковь молчит и «вырабатывает решение». Если патриарх Варфоломей отменил решение 1659 года об украинско-русской церкви, что ему мешает отменить другие решения?! Все церкви насторожились, ни одна не поддержала. И я хочу вам заметить, во время недавнего визита Варфоломея в Грецию наш патриарх Иероним отказался встретиться с ним. Под предлогом, что занят. Но мы все прекрасно понимаем: если человек приехал издалека, и ему отказывают во встрече, это оскорбление. Раскол в православии совершается иностранным вмешательством с помощью ассимилированных американских греков.

А дело вот в чем. Когда в России произошла революция, и победил атеизм, Фанар стали курировать американцы. То есть почти целый век они кормили и контролировали Константинополь!»

Кстати, надо отдать должное Сталину, который понял, какую огромную ошибку СССР совершил в отношении религии, и попытался исправить ее в 1948 году, когда в Москве состоялось Всеправославное совещание глав и представителей автокефальных православных церквей в честь пятисотлетия фактической независимости Русской церкви (помните избрание митрополита Ионы собором русских епископов в 1448 году?)

Необычность греческих церквей всего привлекает туристовФото: Дарья АСЛАМОВА

Планировалось отнюдь не совещание, а первый за тысячу лет Вселенский собор. Цель – решение вопроса о присвоении Московской Патриархии титула Вселенской(!) То есть проще говоря: отобрать этот титул у крохотной Константинопольской патриархии, которая всю войну тихо просидела в Турции, союзнице Гитлера, и не вякала. Основания для этого имелись наисерьезнейшие: СССР (Россия) в очередной раз освободила Европу, на этот раз от фашистской чумы, то бишь от дьявола, положив 27 миллионов жизней, и спасла православие от полного(!) уничтожения. Разумеется, явились все, исключая самого Константинопольского патриарха (не дурак же он добровольно слагать полномочия), а Вселенский собор подразумевает наличие представителей всех церквей. Вот почему затея провалилась, и собор пришлось назвать просто совещанием. Реши мы тогда этот вопрос, не было бы сейчас никаких проблем с автокефалией (независимостью) Украинской церкви.

Уж не знаю, почему тогда Сталин поскромничал. Времена были суровые. Могли ведь чекисты организовать деликатную, мирную операцию по вывозу патриарха из Константинополя, где на Лубянке ему бы доходчиво объяснили, что трусость – страшный грех в христианстве, и Московская патриархия законно получила бы статус Вселенской. Видать, постеснялись. В результате участники совещания приняли два важных решения: осудить Ватикан (пособника Гитлера) за подрывные действия в отношении православия и не участвовать в создании экуменического Всемирного совета церквей, где правили бал протестанты. (Кстати, оба решения позже наш Московский патриархат нарушил.)

Но игравший такую жалкую и предательскую роль в двух мировых войнах Константинопольский патриархат сохранил свой Вселенский статус. И все наши сегодняшние религиозные беды родом оттуда. Прояви тогда Сталин свойственную ему жесткость, именно Москва бы с полным правом раздавала автокефалии, а не мелочный продажный Константинополь.

Продолжение следует