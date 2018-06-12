Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шанхайский дух на встрече в Циндао
Владимир Путин: Позвольте предложить тост за нашу прекрасную Родину
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
Равнодушие власти выдавливает с Украины атомщиков
Главная / Аналитика

Второе дыхание Нормандского формата

12 июня 2018, 22:24  •  112 • Аналитика

Нормандский формат или Нормандская четверка, встречи глав МИД РФ, ФРГ, Франции и Украины, на которых обсуждается конфликт на юго-востоке Украины, был создан 6 июня 2014 года во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 г. Сейчас этот формат отмечает четвертую годовщину своего существования. В понедельник 11 июня после почти полуторагодичного перерыва четверка собралась вновь и провела переговоры. На этот раз в Берлине, на вилле Борсинг, в наполовину измененном составе: к ветеранам Сергею Лаврову и Павлу Климкину, присоединились главы внешнеполитических ведомств Франции Жан-Ив Дриан и Германии – Хайко Маас.

Берлинская встреча проходила на фоне продолжающегося уже несколько недель обострения конфликта и поэтому могла иметь большое значение. Хотя подавляющее большинство экспертов так же, как участники, прекрасно понимали, что ждать каких-то прорывов ввиду глубочайших разногласий между Киевом и Москвой не приходится. Обнадеживало то, что формат жив. В данном конкретном случае крайне важны все возможности для обмена мнениями и поиска компромиссов.

Еженедельная газета New Europe, позиционирующая себя как единственное независимое в Старом Свете СМИ, пишет о сохранившихся и после встречи разногласиях между участниками по главному вопросу – размещению миротворцев на Донбассе. Москва продолжает отказываться от предлагаемого Берлином, Парижем и Киевом варианта размещения миротворцев во всех районах, контролируемых повстанцами, включая границу между Украиной и РФ, и настаивает на сокращении зоны их действий и уменьшения роли.

Издание вспоминает и скептицизм хозяина нынешней встречи, заявившего накануне газете Bild, что он не питает никаких надежд на возрождение остановившихся переговоров: «У Украины и России разные интересы и заботы во многих областях».

После окончания встречи Маас сообщил журналистам, что миротворцы, по его мнению, могут сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки и помочь выполнению Минских договоренностей. Хотя никакого соглашения по их размещению в зоне конфликта подписано не было, он надеется на помощь ООН.

Radio Free Europe/Radio Liberty обращает внимание на осторожный оптимизм, с которым комментируют итоги встречи в Берлине немецкая и французская стороны. Радиостанция приводит слова хозяина встречи, назвавшего четырехчасовые переговоры на объединенной пресс-конференции с французским коллегой «открытыми и конструктивными».

По словам Хайко Мааса, главной целью встречи в Берлине была попытка убедить обе стороны выполнять Минские договоренности, достигнутые в 2015 г. Радует, что все пообещали постараться выполнить хотя бы одну договоренность, на данном этапе, конечно, самую важную – прекращение огня, достигнуть чего в Минске предполагалось путем отвода тяжелых вооружений от линии разграничения сторон и обмена пленными.

Ле Дриан тоже видит «положительную динамику» в процессе, который, как он надеется, приведет к мирному решению конфликта.

«Мы готовы работать над параметрами возможной миссии ООН в восточной Украине, когда это позволят Минские договоренности»,- добавил главный французский дипломат.

С коллегами согласился и глава МИД России Сергей Лавров, который тоже считает, что встреча была очень полезной.

Агентство Reuters, как и большинство СМИ, освещающих встречу Нормандской четверки в Берлине, тоже отмечает отрадный факт, что и Россия, и Украина согласны с самой идеей размещения миротворцев в зоне конфликта, но подчеркивает, что их позиции по этому вопросу остаются очень далекими.

Дальнейшие переговоры по параметрам этого размещения решено возобновить уже в ближайшем будущем на уровне политических директоров. Причем, как заметил Хайко Маас, речь на них будет идти «не о том, если, а о том, как…».

Столичная ежедневная газета Die Welt сожалеет об отсутствии конкретных результатов, но поддерживает Хайко Мааса в его мнении, что встречу все же можно признать успешной. Она обращает внимание на слова немецкого дипломата о том, что стороны и раньше говорили о приверженности Минским договоренностям и прекращению огня, но сейчас «давление может быть оказано на местном уровне в зоне конфликта», что вселяет определенный оптимизм.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
112
Источник
Похожие новости
12 июня 2018, 06:54
«Сохраните лицо, цельтесь в сердце!»
12 июня 2018, 22:24
Второе дыхание Нормандского формата
11 июня 2018, 08:10
Пожалеет ли Тегеран неудачника Трампа?

11 июня 2018, 08:10
Легко жить украинской пропаганде! И тяжело — российской
12 июня 2018, 06:54
47 ронинов нашего хутора
12 июня 2018, 06:55
Последний шанс Донбасса
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
12 июня 2018, 06:55
Трамп слил проамериканскую агентуру влияния, а Меркель протрезвела
07 июня 2018, 06:39
Пришельцы. Из воды, не из космоса
08 июня 2018, 08:39
От презрения до ненависти. От комедиантов до паразитов
07 июня 2018, 13:09
Власть испугалась ухода олигархов "в оппозицию"
11 июня 2018, 17:54
Асад начинает отшивать Москву
06 июня 2018, 00:08
Неожиданный человек от Блoка Петра Пopoшенко
06 июня 2018, 10:39
«СБУ захвачена агентами Кремля»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.