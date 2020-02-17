Второе чтение законопроекта о поправке к Конституции может пройти 10 марта

"Второе чтение, скорее всего, мы сможем назначить на 10 марта", - сказал он журналистам по итогам Совета Думы в понедельник.

"До второго [марта] мы принимаем поправки и параллельно их изучаем, а со второго до десятого есть еще дополнительное время для того, чтобы вновь с экспертами, юристами обсудить поступившие поправки, и уже десятого не исключено, что мы можем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении", - уточнил он. Володин отметил, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться на Совете Думы после поступления в палату последней поправки.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.