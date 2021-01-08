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Вторая жертва: Полиция Капитолия повторно заявила о погибшем

08 января 2021, 21:50  •  31 • Политика
В полиции Капитолия повторно заявили о погибшем правоохранителе. Офицер стал второй жертвой беспорядков.
Стоит отметить, что ранее в полиции опровергли информацию о погибшем сотруднике. Там уточнили, что в ходе штурма Капитолия действительно пострадали несколько стражей порядка, которые были госпитализированы, однако, к счастью, никто не скончался.
На данный момент в ведомстве всё же подтвердили информацию о гибели полицейского. Уточняется, что мужчина скончался около 21:30 вечера 7 января (05:30 8 января мск).
"Брайан Д. Сикник ушёл из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили также, что полицейский получил ранение в борьбе с протестующими. Он стал второй жертвой беспорядков в США - ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

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