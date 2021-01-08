|
Вторая жертва: Полиция Капитолия повторно заявила о погибшем
08 января 2021, 21:50 • 31 • Политика
В полиции Капитолия повторно заявили о погибшем правоохранителе. Офицер стал второй жертвой беспорядков.
Стоит отметить, что ранее в полиции опровергли информацию о погибшем сотруднике. Там уточнили, что в ходе штурма Капитолия действительно пострадали несколько стражей порядка, которые были госпитализированы, однако, к счастью, никто не скончался.
На данный момент в ведомстве всё же подтвердили информацию о гибели полицейского. Уточняется, что мужчина скончался около 21:30 вечера 7 января (05:30 8 января мск).
"Брайан Д. Сикник ушёл из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили также, что полицейский получил ранение в борьбе с протестующими. Он стал второй жертвой беспорядков в США - ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
31
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 января 2021, 14:50
|
06 января 2021, 07:30
|
03 января 2021, 12:35
|
03 января 2021, 01:35
|
07 января 2021, 01:50
|
01 января 2021, 21:10
|
02 января 2021, 08:10