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Вторая волна на пороге? Что ещё вы не знали о коронавирусе

05 марта 2020, 20:35  •  106 • В мире
По мнению экспертов, ещё рано говорить о том, что эпидемия коронавируса идёт на убыль, напротив, каждый день приходят сообщения о новых случаях подтверждения этого диагноза. Уже заговорили о подступающей "второй волне" распространения тяжёлой болезни. На этом фоне в Китае опубликовали информацию о коронавирусе и способах его распространения.
Как пишет электронное издание "Жэньминь жибао", коронавирус COVID-19 имеет животное происхождение, а его переносчики - летучие мыши. Есть и промежуточные переносчики, но они не установлены.
Распространяется вирус и через мелкие капли, выделяемые больным во время чихания или кашля, и при тесном контакте с ним. При этом, отмечает издание, неизвестны случаи передачи вируса по воздуху. Однако в больницах заболевание может быть передано через аэрозоли при операциях.
Обнаруживается вирус в дыхательных путях, а также в образцах кала и крови.
По данным "Жэньминь жибао", COVID-19 распространяется среди членов семьи. Заражаются от 1 до 5 процентов людей, находившихся в контакте с больными коронавирусной пневмонией. При этом заразиться может любой человек, а точных данных о том, вырабатывается ли иммунитет к заболеванию после заражения, пока нет.
Типичными симптомами коронавирусной пневмонии являются: повышенная температура, сухой кашель, общая слабость, мокрота, боль в мышцах, учащённое дыхание, головная боль и боль в горле. Нередко болезнь сопровождается ознобом, рвотой и насморком. В некоторых случая отмечались кровохарканье и конъюнктивальная гиперемия.
Издание также отмечает, что в большинстве случаев (80%) болезнь проходит в лёгкой форме и поддаётся лечению. Среди тяжелобольных и умерших - люди старше 60 лет, а также больные с высоким давлением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными и онкологическими заболеваниями. Реже всего заражаются дети и подростки до 18 лет.
Инкубационный период коронавируса - 5-6 дней, установленные рамки - от 1 до 14 дней. При лёгкой форме заболевания пациенты излечиваются да 2 недели, при тяжёлой - требуется от 3 до 6 недель.
Самый высокий процент смертности отмечен среди людей старше 80 лет - 21,9 процента. При этом мужчины заражаются чаще, чем женщины. Смертность среди пациентов без осложнений составила 1,4%, показатель смертности среди пациентов с осложнениями заметно выше.
Напомним, глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг в беседе с РИА Новости высказал своё мнение касательно того, чего можно ожидать в дальнейшем от коронавируса.
Эксперт отметил, что жёсткие и правильные действия китайских властей и специалистов уже принесли свои плоды - число заражённых людей постепенно уменьшается, а производство и повседневная обычная жизнь людей восстанавливаются. Но, считает Коулинг, именно это и может привести к тому, что коронавирус "ударит" во второй раз.
Он подчеркнул, что Китаем были приняты беспрецедентные меры по укрощению агрессивной инфекции.
"Китай уже сдержал первую волну (эпидемии. - Ред.) на своей территории к началу марта", - сказал эксперт.
Эпидемиолог выразил обеспокоенность тем, что "когда они восстановят свою нормальную деятельность, будет вторая волна".

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