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Вторая волна коронавируса: где в сентябре ввели карантин и что ждет Россию

14 сентября 2020, 17:05  •  47 • Политика
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вторая волна эпидемии может накрыть и РФ, предупреждает глава правительства
Россия еще находится под угрозой повторного заражения COVID-19, к тому же страна вступает в осенний период сезонных простудных заболеваний, а значит необходимо прислушиваться к советам медработников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой вирусной болезни.
"Угроза заражения коронавирусом остается, и именно в осенний период начинаются сезонные заболевания – ОРВИ, грипп, поэтому крайне важно обезопасить от инфекции себя и своих близких", – цитирует РИА "Новости" главу правительства.
Он подчеркнул, что для этого нужно следовать предписаниям врачей.
"Прежде всего, носить маски в общественных масках, соблюдать социальную дистанцию", – пояснил Мишустин.
В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин снова заверил жителей столицы и гостей, что власти города не собираются вводить очередных карантинных ограничений в связи с пандемией, передает "Интерфакс".
"Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать", – сообщил градоначальник на совещании.
Напомним, ранее столичные власти уже опровергали слухи о возможном введении карантина в Москве из-за вероятной повторной вспышки коронавируса.
Между тем, вторая волна пандемии начинает накрывать ряд зарубежных стран.
Так, власти Израиля снова ввели строгие ограничительные меры общенационального характера. Они начнут действовать с пятницы, 18 сентября, и продолжатся до 11 октября текущего года.
По словам премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, такое решение принято из-за роста числа инфицированных COVID-19. Если раньше фиксировали около 3 тыс. заразившихся в неделю, то теперь примерно 4 тыс. человек. Сегодня власти должны принять решение о закрытии воздушного транспорта.
О второй волне пандемии объявили в Чехии. Накануне уполномоченный правительства по вопросам науки и исследований Роман Прымула сообщил, что в стране увеличился прирост случаев подхвативших COVID-19 в сутки, пишет "МК". Только в субботу были выявлены свыше полторы тысяч инфицированных человек.
В конце прошлой недели руководство Армении сменило действовавший с 16 марта режим чрезвычайного положения на карантин. Он введен по всей территории Республики с 11 сентября по 11 января 2021 года. Страна продолжает быть закрытой для въезда иностранцев, за исключением отдельных категорий граждан, передает "Спутник Армения".
Ранее сегодня "Утро.ру" сообщало о свежей статистике по COVID-19 в России: за минувшие сутки инфекцию коронавируса обнаружили у 5509 россиян, вылечились 2475 человек, умерли 57 жителей РФ.

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