«Вторая волна будет больше, чем первая»: Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве

После переселения москвичей в рамках первого этапа программы реновации освободившиеся дома снесут, чтобы на их месте начать строительство домов в рамках второй стадии программы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал о кропотливой работе при поиске площадок под реновацию, количество которых достигло 500. Наряду с этим мэр упомянул о сотнях случаев, в которых отказавшиеся от участия в программе горожане в дальнейшем пересмотрели свою точку зрения.

Вторая волна реновации жилья в столице будет масштабнее первой, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство идёт для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить — и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома — и там будет, на этих площадках, уже вторая волна, которая будет гораздо ещё круче и больше, чем первая», — сказал он в программе «Неделя в городе» на канале «Россия-1».

По его словам, строительству домов по программе реновации предшествует кропотливая работа по поиску площадок. На официальном сайте мэра столицы говорится, что их число достигло 500.

Собянин также упомянул о сотнях случаев, когда жители изначально отказывались от участия в программе реновации, но в дальнейшем меняли точку зрения на этот счёт.

«Законом сделано отсечение. После того, как мы провели голосование, по закону уже нельзя входить в программу реновации. Это либо по суду нужно проходить такую процедуру, либо по новому закону комплексного развития новых территорий, но он не апробирован на сегодняшний день», — сказал он.

Напомним, что программа реновации жилья стартовала в Москве в 2017 году. В неё вошли 5175 домов, в которых находятся около 350 тыс. квартир суммарной площадью 16,4 млн кв. м. В них проживают около 1 млн человек.

Первые переселения жителей в новые построенные по реновации дома прошли в феврале 2018 года. По данным мэрии, ведётся или уже окончено переселение жителей 244 домов в 84 новостройки.

В начале апреля в мэрии рассказали, что уже построены 107 жилых домов суммарной площадью 1,3 млн кв. м. Идёт строительство и проектирование 276 домов общей площадью 4,7 млн кв. м.

Также в начале апреля мэр Москвы подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов. Согласно сообщению мэрии, новые площадки расположены в шести административных округах и десяти районах Москвы. На них можно построить 225,4 тыс. кв. м жилья.

Как пояснили в мэрии, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир, новое жильё в по итогам должны получить 8,2 тыс. москвичей.

В перечень вошли площадки в таких районах, как Савёловский, Алексеевский, Лосиноостровский, Останкинский, Богородское, Выхино-Жулебино, Рязанский, Даниловский, Нагатино-Садовники, а также в Троицке.

При этом из перечня исключили площадку в Академическом районе по адресу Новочерёмушкинская улица, владение 10, корпус 1. На локации найдены ограничения, мешающие строительству.

Новостройка на ул. Кубинка, переданная под заселение по программе реновации, в Можайском районе

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

Благоустройство территорий и энергоэффективность

В рамках программы реновации в Москве планируется благоустроить около 600 гектаров территории. Кроме того, в районах Зюзино, Бескудниковский и Нижегородский будут созданы новые зоны отдыха, рассказали в марте в стройкомплексе Москвы.

В сообщении отмечалось, что деревья в рамках благоустройства будут высаживаться не хаотично, а по чёткому плану формирования зелёных зон. Кроме того, работы затронут территории у водоёмов. Так, в районе Солнцево будет обустроена зона у реки Сетунь, а в районе Измайлово обновят прибрежную территорию Серебряно-Виноградного пруда.

Помимо этого, ранее в Москве рассказали о преимуществах реновации с позиции энергоэффективности. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский в марте рассказал, что строительство энергоэффективных домов в рамках проводимой в Москве реновации приведёт к ежегодной экономии более 800 тыс. гигакалорий.

Он добавил, что московские экологи измерили фактические показатели эффективности внедряемых «зелёных» технологий. Согласно их подсчётам, во всех зданиях подтверждено снижение потребления энергетических и водных ресурсов на величину от 10% до 40%.

Новостройка на ул. Кубинка, переданная под заселение по программе реновации, в Можайском районе

АГН «Москва»

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства города

Кроме того, в департаменте градостроительной Москвы заявили, что новые методики расчёта платежей, основанные на модернизированной энергоэффективности строящихся по программе реновации многоквартирных домов в Москве, способны сэкономить около 200 млрд рублей.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что благодаря новым технологиям электрические нагрузки многоквартирного дома снизится на 25-30%.