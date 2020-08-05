|
Вторая волна - более многочисленная? Вирусолог Альтштейн предсказал, когда COVID "поднимет голову"
05 августа 2020, 20:55 • 97 • В мире
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал, когда "поднимет голову" коронавирус. Он убеждён, что это случится в октябре - ноябре 2020 года. Хотя в целом вирус не сильно связан с сезонностью. При этом Альтштейн заметил, что вторая волна станет более многочисленной и массовой. Однако доля тяжёлых больных будет меньше.
Профессор и вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн высказался о второй волне коронавирусной инфекции. В интервью изданию "Комсомольская правда" Альтштейн заметил, что второй волны надо ждать в октябре - ноябре 2020 года. Именно тогда коронавирус снова "поднимет голову". Хотя в целом вирус не сильно связан с сезонностью.
При этом вирус станет со временем менее свирепым. Альтштейн объяснил, что COVID невыгодно убивать своего "хозяина": вирус должен передаваться от человека к человеку. Это означает, что летальность станет меньше, тяжёлых заболевших также будет меньше. Хотя в целом вторая волна будет более массовой и многочисленной.
"Есть предположения, что во вторую волну ковид станет более массовым заболеванием, но количество тяжёлых случаев уменьшится. Хотя вирусы, которые распространены на территории России, и сегодня имеют невысокую летальность на уровне 1,5-2 процентов. И я думаю, что эта цифра будет снижаться", - заявил Альтштейн.
Он обратил внимание, что летальность от коронавируса сильно меняется в зависимости от места. Так, в Сингапуре на 50 тысяч заболевших умерли лишь 24 человека: это пять сотых процента. А на Ближнем Востоке летальность ниже процента.
"В Европе, конечно, была кошмарная ситуация, но сейчас эпидемию удалось зажать. Если взять Англию, то у них сейчас ситуация, примерно, как у нас в Москве", - заметил вирусолог.
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 03:30
|
30 июля 2020, 05:05
|
03 августа 2020, 23:05
|
31 июля 2020, 15:05
|
01 августа 2020, 00:30
|
01 августа 2020, 12:25
|
31 июля 2020, 06:05