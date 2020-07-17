Вторая страна ЕС сказала "нет" санкциям США: Австрия встала на защиту "Северного потока - 2"

Австрия вслед за Германией отвергла санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении МИД Австрии на официальной странице ведомства в Twitter.

Речь идёт о рекомендациях Госдепа США другим странам в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ были включены проект "Северный поток - 2", а также вторая нитка "Турецкого потока". Санкции угрожают иностранным инвестициям в российские газопроводы.

"Мы полагаемся на прямой диалог между партнёрами, а не на односторонние меры", - гласит заявление МИД Австрии по поводу новых санкций США.

Ранее с аналогичной критикой в адрес американских санкционных мер выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес. Он назвал действия США беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.