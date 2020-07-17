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Вторая страна ЕС сказала "нет" санкциям США: Австрия встала на защиту "Северного потока - 2"

17 июля 2020, 08:00  •  171 • Политика
Австрия не поддерживает санкции США против "Северного потока - 2". "Мы полагаемся на прямой диалог между партнёрами, а не на односторонние меры", - заявил австрийский МИД.
Австрия вслед за Германией отвергла санкции США против российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении МИД Австрии на официальной странице ведомства в Twitter.
Речь идёт о рекомендациях Госдепа США другим странам в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ были включены проект "Северный поток - 2", а также вторая нитка "Турецкого потока". Санкции угрожают иностранным инвестициям в российские газопроводы.
"Мы полагаемся на прямой диалог между партнёрами, а не на односторонние меры", - гласит заявление МИД Австрии по поводу новых санкций США.
Ранее с аналогичной критикой в адрес американских санкционных мер выступил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес. Он назвал действия США беспрецедентным вмешательством в энергетический суверенитет Евросоюза.

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