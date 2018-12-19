Вторая попытка: Киев готовится к прорыву в Черном море

Украина намерена вновь отправить свои суда через Керченский пролив. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В интервью для «Би-би-си» ему задали вопрос, насколько вероятно повторение подобных действий со стороны украинский ВМС. В ответ Турчинов заявил, что с этим «нельзя медлить». Кроме того, он пригласил присоединиться к проходу украинских «партнеров».

«Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье»,

— сказал Турчинов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны уточнил, что Киев планирует предложить представителям ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на кораблях во время прохода через пролив. При этом Турчинов уточнил, что ответа пока не получил.

«Пока такая наша инициатива не получила ответа. Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — отметил секретарь СНБО.

Российский МИД негативно отреагировал на заявление Турчинова. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова расценила заявление секретаря СНБО как подготовку к очередной провокации.

«Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер, — сообщила Захарова. —

Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию».

Представитель МИД также подчеркнула, что подобными заявлениями украинская сторона доказывает западным партнерам, что действия Киева направлены на усугубление конфликта.

«Многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются реально поиском путей деэскалации, — отметила Захарова. — На фоне этих попыток, которые предпринимает целый ряд в том числе государств ЕС, делать такое заявление — просто расписываться в том, что провокация и есть визитная карточка нынешнего киевского режима».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что повторный проход украинских кораблей через Керченский пролив имеет целью повлиять на украинские президентские выборы.

«На Украине выборы, им надо провести избирательную кампанию, показать из себя эдаких вояк.

Но нет никакого основания для того, чтобы разворачивать вторую волну антироссийской истерии, потому что все правила прохождения через Керченский пролив обозначены и всем известны», — отметил Шерин в разговоре с RT.

Он также сообщил, что предупреждение со стороны Киева не является целесообразным, так как Украина может «подать заявку в установленном виде».

«Российская Федерация абсолютно ничьих прав и интересов не нарушает и не задевает. А все технические и транспортные средства, используемые для незаконного пресечения границы, не должны подлежать возврату. Так что украинцы могут пересекать наши границы до тех пор, пока у них не останется ни одной надувной лодки», — заключил он.

Кроме того, по словам Александра Шерина, только демонстрация военных возможностей российской системы «Бастион» может заставить Киев прекратить подобные разговоры.

О готовящихся провокациях со стороны Украины 19 декабря сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «На последнюю декаду декабря [президент Украины Петр] Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с РФ, на границе с Крымом», — сообщил Лавров.

Глава российского МИД пообещал, что на подобные действия Украины неизбежно последует ответ.

«Ответ — мало не покажется. Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он [Порошенко] пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом», — сказал Лавров.

Он, однако, заверил, что до полноценных военных действий не дойдет. «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», — сказал он.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря и в течение нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. После этого все три корабля были задержаны примерно в 20 км от российского побережья. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных судов было 24 военных, среди них — сотрудники СБУ. Все моряки арестованы по обвинению в нарушении государственной границы.