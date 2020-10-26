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Вторая попытка: Армения и Азербайджан договорились о перемирии
26 октября 2020, 12:00 • 105 • Политика
Ереван и Баку заключили соглашение о новом перемирии в Нагорном Карабахе. Режим прекращения огня вступает в силу с 07:00 мск в понедельник, 26 октября.
Соглашение заключили министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. На встрече также присутствовал заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
Гуманитарное перемирие вступает в силу 26 октября в 08:00 по местному времени, или в 07:00 мск, говорится в официальном заявлении двух стран.
Стороны также подтвердили приверженность соблюдению договорённостей, которые обсуждались в Москве 10 октября и были утверждены в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху от 1 октября.
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