Вторая попытка: Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Соглашение заключили министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов. На встрече также присутствовал заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

Гуманитарное перемирие вступает в силу 26 октября в 08:00 по местному времени, или в 07:00 мск, говорится в официальном заявлении двух стран.

Стороны также подтвердили приверженность соблюдению договорённостей, которые обсуждались в Москве 10 октября и были утверждены в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху от 1 октября.