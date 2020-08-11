Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Увидеть Минск и умереть. Гордону стало стыдно за Киев
Главная / Политика

Вторая ночь протестов: в Белоруссии продолжаются столкновения с силовиками

11 августа 2020, 09:50  •  59 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын$/Global Look Press//www.globallookpress.com
Один человек погиб
В Белоруссии в ночь с 10 на 11 августа продолжились беспорядки – люди, недовольные результатами выборов президента страны, вышли на улицы. СМИ освещали, как проходили столкновения.
Протестующие собирались в группы в разных местах Минска, попасть к главной точке – проспекту Победителей – им не удалось, так как правоохранители заранее перекрыли подходы к стеле. Против демонстрантов спецназ использовал светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули.
Люди строили баррикады, бросали в силовиков фейерверки, и, по данным телеграм-канала Euroradio, даже коктейли Молотова. Протесты прошли и в других городах страны, сообщает издание "Медуза". Все события ночи транслировались в телеграм-каналах. Так, за ситуацией следил Nexta Live, который поведал о задержаниях в разных городах страны. Сколько именно человек задержали, не известно.
Один человек погиб. Как рассказала представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, у мужчины в руках сработало взрывное устройство, которое он хотел бросить в силовиков, передает РИА "Новости".
Видео с баррикадами опубликовал телеграм-канал Mash.
В Сети распространяется призыв к белорусам выйти на всеобщую забастовку 11 августа, чтобы победителем голосования признали Светлану Тихановскую. Об этом пишет телеграм-канал Nexta Live.
По данным телеграм-канала Virus Live, который ссылается на источники, Александр Лукашенко рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. Как отмечает телеканал "360", сегодня в Белоруссии состоится заседание Совета безопасности.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. ЦИК признал победителем действующего главу Александра Лукашенко. При этом его соперница Светлана Тихановская объявила лидером гонки себя. После голосования в стране начались протесты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей "чистке"
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем США опомнятся
11 августа 2020, 08:00
Захватят власть и тут же… Малофеев дал прогноз о будущем белорусского "майдана"
11 августа 2020, 08:00
"Норвежская Ванга" молила, но её не слушали: Мигранты несут войну
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов...
11 августа 2020, 02:30
Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"
11 августа 2020, 00:40
Из правительства вылетят трое или даже больше: "Октагон" сообщил о грядущей...
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
11 августа 2020, 02:30
Наперегонки с санкциями: "Северный поток - 2" могут достроить раньше, чем С...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2020, 12:30
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
04 августа 2020, 10:05
"Плюнула бы ему в глаза": Симоньян припомнила Пашиняну слова 15-летней давности
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
06 августа 2020, 23:30
Киеву подсказали, куда послать новую делегацию по Крыму
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
08 августа 2020, 21:20
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.