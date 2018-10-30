Вторая Бавария Ангелы Меркель

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Весьма слабым утешением для Ангелы Меркель является то, что поражение, пусть и относительное, на выборах в Гессене, состоявшихся в воскресенье, потерпели не только ее христианские демократы (CDU), но и вторая партия правящей коалиции – Социал-демократическая (SPD).

К выборам в Гессене, в этой центральной земле Германии, всегда привлечено всеобщее внимание. Например, по той причине, что там находится финансовая столица Германии – Франкфурт. Не удивительно, что после новой неудачи в ФРГ опять начались разговоры о слабости правящей коалиции, о том, что теперь она долго не протянет и что после досрочных выборов фрау Меркель будет вынуждена сложить с себя полномочия федерального канцлера.

Формально христианские демократы победили, потому что набрали 28%, но фактически эту победу можно считать пирровой. Во-первых, это худший результат CDU за последние полвека, а во-вторых, он на 10% ниже результата, показанного партией г-жи Меркель в 2013 году.

Тем не менее, в Берлине пытаются выдать и эти результаты за победу, потому что коалиция из христианских демократов, социал-демократов и Зеленых, если последние согласятся присоединиться, может получить большинство в ландтаге.

В таком случае вероятно, что премьером Гессена останется давний союзник и сторонник Меркель – Фолькер Буфьер. Сохранение им премьерского кресла важно и точки зрения голосования на выборах лидера CDU, которые пройдут в декабре. Тут назревает настоящая сенсация, поскольку, как сообщило со ссылкой на источник издание BILD, cама Ангела Меркель намерена от поста лидера своей партии отказаться. Голос Буфьера мог бы помочь в этом случае той кандидатуре, которую она будет поддерживать.

Союзники CDU по Большой коалиции – социал-демократы выступили тоже плохо – у них лишь 20% голосов избирателей. SPD едва не уступила второе место Зеленым и показала худший результат за 70 лет.

Для Ангелы Меркель слабый результат социал-демократов – еще одна плохая новость и серьезная проблема, потому что давление на лидера SPD Андреа Налер теперь резко вырастет и может заставить ее выйти из коалиции. Это тоже будет означать досрочные выборы и, не исключено, уход г-жи Меркель с поста главы федерального правительства.

Налес уже пообещала провести серьезные перемены в своей партии и призвала христианских демократов разобраться со своими внутренними проблемами. Опасения за судьбу правящей коалиции вполне серьезны, если вспомнить, что совсем недавно CDU/CSU потерпел такое же поражение в Баварии, где много лет безраздельно правили христианские социалисты Хорста Зеехофера. Неудачи в двух важнейших выборах подряд означают серьезное недовольство немецких избирателей политикой, которую проводит федеральное правительство.

В Гессене последние два десятилетия неизменно правили возглавляемые CDU коалиции. К слову, пять лет назад на выборах в Гессене христианские демократы набрали 38,3% голосов, а социал-демократы – 30,7%.

Утром понедельника реакции Ангелы Меркель на результаты выборов в Гессене еще не было, но генсек CDU Аннегрет Крамп-Каренбауэр назвала потери, понесенные партией, «болезненными» и тут же поздравила Буфьера со спасением коалиции.

Так же, как в Баварии, три недели назад главным победителем вчерашних выборов можно считать Зеленых, удвоивших свой результат – 19,5% за счет CDU и SPD. Результат в Гессене свидетельствует, что успехи Зеленых в других землях не случайны.

Так же, как в Баварии, крепкая экономика и низкая безработица в Гессене не помешали гессенским избирателям повернуться вправо. Ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) тоже значительно прибавила. Она заняла четвертое место с 12% и легко вошла, кстати, впервые в своей недолгой истории ландтаг Гессена. Таким образом, «альтернативщиков» сейчас можно найти в парламентах всех 16 земель ФРГ.

Прибавили даже свободные демократы (FDP), преодолевшие порог в 5% и вошедшие в ландтаг. Останется в земельном парламенте и ультралевая Левая партия, у которой 6,5%.

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