Вторая афера "Новичка": Почему Скрипалей и Навального "травили" одним ядом

История "Новичка"

Нервно-паралитические вещества под названием "Новичок", по сути, в СССР и России никогда не разрабатывались. В 1970-х Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии ("ГосНИИОХТ") действительно занимался созданием бинарного химического оружия, но в рамках проекта "Фолиант".

Название "Новичок" для группы ядов озвучил учёный Вил Мирзаянов, которого СМИ прозвали разработчиком этих веществ.

После переезда в США он даже выпустил книгу о химоружии СССР и опубликовал формулу тех самых "Новичков", хотя откуда хроматографист отдела противодействия техническим разведкам, задачей которого было следить за тем, чтобы противник не узнал, над чем работает предприятие, получил формулу, неизвестно.

Непосредственно созданием боевых отравляющих веществ он не занимался.

Как бы там ни было, вещества так называемой группы "Новичок" представляют собой производное из двух составляющих, соединение которых и делает итоговое вещество смертельно опасным.

Они могут быть жидкостью, аэрозолем или газом. При этом даже небольшое количество такого яда приводит к параличу всех мышц, тяжёлому поражению нервной системы и летальному исходу.

Один из ключевых производственных объектов находился в Нукусе (Узбекистан).

Примечательно, что после развала Советского Союза российская сторона в рамках Конвенции "О химическом оружии" полностью избавилась от запасов ядовитых боевых веществ. Узбекистан же начал тесно сотрудничать с Вашингтоном и привлёк к уничтожению ядов американских специалистов. То есть Штаты получили прямой доступ к химическому оружию такого класса.

Военный эксперт Михаил Тимошенко напомнил, что американцы тогда вывезли из Нукуса технологические линии, технические регламенты и всю документацию на разработанные средства. После этого появились патенты на боевые отравляющие вещества, схожие с проектом "Фолиант". Получили доступ к ядам и союзники Вашингтона – Британия, Швеция, отметил Тимошенко. Аналогичные разработки велись и в Чехословакии.

Уничтожение химоружия в РФ. 2006 год. Фото:Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress

Виновата Россия

За последние четыре года мир дважды содрогнулся от громких "отравлений" с использованием "Новичка", но цели неких таинственных злоумышленников почему-то не погибли, несмотря на токсичность ядов. Впервые все узнали о таком химоружии в 2018 году. Тогда 4 марта в британском Солсбери в тяжёлом состоянии обнаружили экс-сотрудника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ещё до начала масштабного расследования и без всяких доказательств британские власти заявили, что вина за инцидент лежит на Москве. При этом факт того, что Москва несколько лет назад сама обменяла шпиона на арестованных в Британии российских граждан, и полное отсутствие химоружия и мотивов никого не волновали.

Последствия были предсказуемы – антироссийская истерия и новые санкции. Москва тогда отметила, что в преддверии выборов президента России (18 марта) кому-то, вероятно, нужен был сильный международный скандал.

История повторилась 20 августа этого года. Пострадал якобы от "Новичка" Алексей Навальный. Ему стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно посадили в Омске, а блогера госпитализировали. Власти Германии заявили о планах помочь "пострадавшему", и Навального вывезли в берлинскую клинику "Шарите", где в его крови сразу "нашли" следы злополучного "Новичка".

И снова Евросоюз и США единогласно выбрали виновного – Москву.

В обоих случаях Россия указала на явные нестыковки, отсутствие мотивов и доказательств, а также удивилась отказу предоставить данные о ядовитых веществах, которые якобы применялись. Однако слушать европейские партнёры снова не стали, зато принялись за подготовку новых санкций.

Нестыковки

Эксперты ранее не раз отмечали странности в обоих инцидентах и не исключали постановочного характера отравлений или применения других ядов. Так, Солсбери, как ни странно, находится вблизи британской лаборатории Портон-Даун, где велись разработки химоружия. Тогда прибывшие на место специалисты надели костюмы химзащиты, демонстрируя всю серьёзность ситуации. Однако в то же время рядом с ними ходили полицейские без всяких спецсредств.

В ситуации с Навальным сторонники сопровождали его в аэропорт, обыскали его номер, имели доступ к его личным вещам и даже обнаружили бутылку, в которой якобы был яд. При этом сами они также не почувствовали даже недомогания, несмотря на всю токсичность вещества.

Сергей Скрипаль в Солсбери. Фото: wsbuzz.com/GloballookPress

Да и Навальный уже через несколько недель рассуждал в соцсетях о "злом умысле убийц". По его мнению, план недоброжелателей заключался в том, чтобы через 20 минут после взлёта ему стало плохо, через 15 он бы потерял сознание, а через час он бы уже продолжил путешествие в чёрном пластиковом пакете в последнем ряду кресел.

По словам специалистов, учитывая мощь "Новичка", всё это выглядит абсурдно. Ведь речь идёт о боевом ядовитом веществе, сравнимом с нейтронной бомбой, которое разрабатывалось как раз с целью выводить из строя наповал, отметил Тимошенко.

В случае Скрипаля и Навального это не боевое вещество. То есть оно насмерть не разит. Скорее всего, это либо какая-то побочная ветвь, неудачная, то есть разящая не насмерть, от "Новичка" или от "Фолианта", называйте как хотите. Или это вообще третье вещество какое-то совершенно иное, типа газа "Бизет", который сводил с ума, - указал он.

Кроме того, отравить блогера мог только кто-то из близкого окружения, тот, кто имел доступ к нему и к его вещам.

Применить же "Новичок" в самолёте тоже не представляется возможным: тогда, по словам Тимошенко, погибли бы все, кто был на борту.

Западные разработки "Новичка"

Эксперт также напомнил, что России в обоих случаях не передали пробы веществ. Ведь при их анализе можно установить не только состав, но и технологию, по которой выполнялась разработка или производство.

Англичане его сами делали или нет? Технологию-то не повторишь. Шведы, вообще говоря, имеют его или нет? А чехи? А Великобритания? Поэтому эти пробы нам и не передают.

Тимошенко обратил внимание и на факт того, что американцы от подобных разработок так и не избавились, сославшись на нехватку средств в бюджете, а немцы в своё время создали токсичный "Циклон-Б", которым массово отравляли узников концлагерей.

МИД России также подчеркнул, что недавно эксперты военно-химической лаборатории США (Абердин) сообщили о синтезированных трёх отравляющих веществах группы "Новичок" (А-230, А-232 и А-234). Ведомство отметило, что нелепо ассоциировать данное химоружие исключительно с СССР и Россией.