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ВТО переживёт потерю США и станет даже лучше - Орешкин
14 августа 2019, 23:39 • 72 • Политика
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин оценил выход США из ВТО. По его словам, потеря Америки "не является фатальной".
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединённых Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для неё фатальным. Заявление прозвучало на пресс-конференции главы ведомства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления, что Америка может покинуть ВТО, если возникнет такая необходимость. Глава Белого дома обвинил ВТО в том, что другие страны используют её, чтобы наживаться за счёт США. Кроме того, ВТО мешает торговой войне с Китаем, посетовал Трамп.
Орешкин напомнил, что американская сторона уже давно грозится выйти из ВТО. Тем не менее Америка по-прежнему член торговой организации.
Кроме того, никаких альтернатив ВТО на данный момент в мире не существует. Так что США нет никакого смысла покидать организацию, добавил глава Минэкономразвития России.
В заключение он отметил, что даже если США всё же выйдут из ВТО, их потеря не станет для организации фатальной. Напротив, министр предположил, что это может дать толчок для внутренних реформ.
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