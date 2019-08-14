ВТО переживёт потерю США и станет даже лучше - Орешкин

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединённых Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для неё фатальным. Заявление прозвучало на пресс-конференции главы ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления, что Америка может покинуть ВТО, если возникнет такая необходимость. Глава Белого дома обвинил ВТО в том, что другие страны используют её, чтобы наживаться за счёт США. Кроме того, ВТО мешает торговой войне с Китаем, посетовал Трамп.

Орешкин напомнил, что американская сторона уже давно грозится выйти из ВТО. Тем не менее Америка по-прежнему член торговой организации.

Кроме того, никаких альтернатив ВТО на данный момент в мире не существует. Так что США нет никакого смысла покидать организацию, добавил глава Минэкономразвития России.

В заключение он отметил, что даже если США всё же выйдут из ВТО, их потеря не станет для организации фатальной. Напротив, министр предположил, что это может дать толчок для внутренних реформ.