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VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов

14 мая 2021, 14:35  •  23 • Политика
Минюст России сообщил о внесении издания VTimes в реестр СМИ-иноагентов.
Онлайн-издание VTimes внесено в реестр СМИ-иноагентов, сообщил Минюст России.
В ведомстве пояснили, что изменения в реестр были внесены 14 мая 2021 года в соответствии с действующим законодательством страны.
Теперь юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса VTimes.io, внесено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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