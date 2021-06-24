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Всю жизнь трудился ради народа: На похороны самого доброго короля в мире пришло 5 млн человек

24 июня 2021, 10:35  •  310 • В мире
Этот король родился в США, но всю жизнь трудился на благо народа своей страны. Когда он скончался, проститься с ним пришло 5 млн человек.
Сегодня в Таиланде правит король Рама X, но граждане до сих пор с теплом вспоминают его отца, Раму IX, которого по праву можно назвать самым добрым и самым любимым королём в мире. Пхумипхон Адульядет родился в 1927 году на территории США и был коронован в возрасте 23 лет.
С начала правления и до последних своих дней Его Величество неустанно заботился о своих подданных. Вместе со своей супругой, которая родила ему четверых детей, он без устали разъезжал по самым отдалённым уголкам Таиланда, чтобы узнать, в чём нуждаются люди и как им можно помочь. Какое-то время даже был монахом - это традиционная процедура для всех монархов Таиланда.
При этом король находил время для занятий искусством и наукой. Он получил прекрасное образование, был выпускником Гарварда. Это позволило ему сделать несколько важных открытий: он придумал способ искусственного вызывания дождя, а также рассчитал формулу основы нового вида топлива. Это топливо, созданное на основе пальмового масла и нефтепродуктов, используется в стране по сей день.
Кроме того, король Рама IX был виртуозом игры на саксофоне и даже издал альбом с собственными произведениями.
Его Величество правил страной более 70 лет - за эти годы королевство достигло небывалого расцвета. Неудивительно, что ещё при жизни тайцы начали обожествлять своего короля: его портрет по сей день висит в каждом доме. А когда в 2016 году король скончался, на его похороны пришло более 5 млн человек - более трогательной и скорбной церемонии мир не видел.

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