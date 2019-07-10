Всю трясёт, но «я в порядке»: Почему Меркель должна уйти

Автор:

Гасанов Камран

Главный политик Европы в третий раз дала повод усомниться в физической способности досидеть на своём посту до окончания мандата в 2021 году. Сегодня во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине Ангелу Меркель снова охватила дрожь. На записи видно, что у канцлера трясутся ноги и туловище.

«Всё в порядке»

Инцидент можно было бы свести к переутомлению, если бы Меркель не пережила такой же приступ в прошлом месяце. Причём дважды. В первый раз – когда она стояла под немецкий гимн на встрече с Владимиром Зеленским, во второй раз – во время речи президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера во дворце Бельвю. И в первом и во втором случае она пыталась остановить дрожь, меняя положение рук. Но тщетно. Когда помощники поднесли стакан воды, Меркель отказалась и продолжала самоотверженно стоять.

После сегодняшней тряски канцлер снова сказала журналистам, что «всё в порядке» и нет поводов для беспокойства. Однако уже всем ясно, что она устала. У неё попросту не хватает сил, чтобы справляться с обязанностями руководителя главного государства ЕС. Меркель находится на посту канцлера с 2005 года.

Фото: www.globallookpress.com

Хуже работы шахтёра

Это сродни работе шахтёров, только ещё хуже. Эти люди не спят, это постоянные стрессы и перелёты. Да, в самолётах есть спальни, туалеты и душ. Но никто не отменял этих ужасных условий перелёта, где разреженный воздух, сухость, радиация, перепады по времени. Я бы лучше пошёл на шахту, чем в политики, здоровее был бы,

– рассказал Царьграду экс-главврач Кремлевской больницы Управления делами президента России Александр Мясников.

Касательно тряски, случившейся у канцлера, Мясников сказал, что на 60% у неё эссенциальный тремор.

«Болезни, которые за этим стоят, они достаточно легко определяются, поэтому, если это эссенциальный тремор, просто ей надо отдохнуть, и всё», – добавил главный врач Городской клинической больницы №71.

Миграционное нашествие

Немецкие врачи славятся своим профессионализмом, и, возможно, им удастся помочь Меркель дотянуть до следующих выборов в Бундестаг, после которых она обещала уйти с поста канцлера. Но нужно признать, что 14 лет интенсивной работы дают о себе знать. Особенно трудными для неё стали последние четыре.

Фото: www.globallookpress.com

Миграционный кризис 2015 года и «нашествие» миллиона людей из стран Африки и Ближнего Востока потрясли немецкую общественность, обвалили рейтинги правящей Христианско-демократической партии и привёли к власти в Бундестаге и во всех земельных парламентах правых из «Альтернативы для Германии». В ФРГ ещё свежи воспоминания о массовых изнасилованиях в Кёльне и кровавых терактах в Берлине и Баварии.

Физическая слабость Меркель целиком и полностью отражает её политическое влияние. Весьма показателен случай с выбором нового председателя Европарламента. Христианские демократы отвергли предложение канцлера поставить социал-демократа Франса Тиммерманса главой Еврокомиссии.

Такой демарш явно говорит об утраченном авторитете канцлерин. Газета Der Spiegel назвала поведение депутатов ЕНП «восстанием» и считает, что Меркель потеряла былое изящество. Согласно последним опросам, популярность оппозиционной «зелёной» партии в ФРГ превышает рейтинги ХДС/ХСС.

Когда точно уйдёт Меркель, неизвестно. Однако повторяющиеся приступы множат слухи о её скорой отставке. Уход Меркель ознаменует окончание целой эпохи. Давайте подведём предварительные её итоги. Для России.

Что хорошего Меркель сделала России?

Большую часть канцлерства Меркель удавалось сохранить прагматичный подход в отношении к России. Хотя она не препятствовала стремительному расширению Евросоюза и поддерживала программу «Восточного партнёрства», но отказывалась от включения стран СНГ в НАТО. На одном из саммитов НАТО Меркель, рискуя поругаться с администрацией Буша-младшего, отказалась подписывать документ, предполагающий включение Грузии в Североатлантический альянс.

Ещё одной заслугой канцлерин можно считать, то, что она отстояла «Северный поток – 2». Администрация Дональда Трампа неоднократно угрожала санкциями против компаний, строящих газопровод по дну Балтики. Такое же давление на ФРГ оказывали в Европарламенте, Еврокомиссии и странах Восточной Европы. Однако, вопреки этому, Меркель удалось не допустить принятия поправок в газовую директиву ЕС, лишающих Берлин последнего слова по «Северному потоку – 2».

«Меркель своё выдержала, она всё равно сделала это. Она прогнула свою линию. Она честно осталась верной этим принципам немецкой политики. «Северный поток» обещали – значит будет. Несмотря на то что американцы просто выкручивали ей руки», – рассказал Царьграду научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.

Главная ошибка канцлера

Самой главной ошибкой Меркель немецкие эксперты назвали бы, наверное, политику «открытых дверей». Но лично Россию кризис беженцев не особо коснулся. Для Москвы судьбоносным моментом стал год не 2015-й, а 2014-й. Тогда Германия вместе с США, Францией и Польшей поддержала Евромайдан, а после воссоединения Крыма с Россией ввела санкции против Москвы.

Главная ошибка Меркель состояла в том, что она пренебрегла стратегическими отношениями с Россией в угоду русофобским странам ЕС, считает Рар.

Она, в отличие от господина Шрёдера и Коля, пренебрегала стратегическими отношениями с Россией. Это было её главной проблемой. Она следовала всегда принципу «я еду в Москву только через Варшаву». Другими словами, она дала понять, что фобии поляков и прибалтов по отношению к России становятся точкой зрения и Германии,

– отметил эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Итоги меркелевского правления для России неоднозначны. С одной стороны, она смогла сохранить «Северный поток» и удержать Грузию от вступления в НАТО, с другой – поддержала антироссийский переворот на Украине и ввела губительные для обеих стран экономические санкции.

Насколько ещё хватит Меркель, не знает даже она сама. Если ей удастся чудом продержаться до 2021 года, то она станет самым «долгим канцлером» в истории ФРГ, догнав другого гроссмейстера Гельмута Коля.