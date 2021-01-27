Всю Россию поставили на зеро: К чему "демократия и свобода" привели в прошлый раз?

Одной из ключевых тем остаются события, которые произошли в разных городах России 23 сентября, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Очевидно, что с разных сторон сейчас наблюдаются попытки манипулирования общественным мнением, подмены понятий - в зависимости от симпатий или антипатий к произошедшему, добавил ведущий.

Некоторые симпатизанты протестам "23/01" стали сравнивать происходящее с событиями 1991 года. Дескать, растущий интерес российского общества к внутренней политике даёт повод сравнить возможности демократизации в России сегодня с политическими условиями, сложившимися 30 лет назад, когда демократизация становилась реальностью.

Хочу напомнить, что тогда "демократия и свобода" привели к развалу нашего государства. Последствия были катастрофическими - миллионы погибших людей, разорванные родственные и экономические связи, холуйское поведение элит перед Западом, - обратил внимание обозреватель "Первого русского".

Аналогия между 1991-м и 2021-м, по его мнению, - это попытка вновь "поиграть на удачу" с историей страны и судьбами миллионов соотечественников. Однако цена в случае поражения, которое более чем вероятно, может стать очень высокой, констатировал Пронько.