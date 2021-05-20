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Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
20 мая 2021, 03:30 • 82 • Политика
Фотограф Мурад Гадзиев сделал снимок, на котором даже нет лиц. Но эта фотография показала всю разницу между русскими и американцами.
Снимок сделан за несколько минут до начала пресс-конференции глав дипломатии России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. На нём зона для прессы. На полу две таблички с названием страны и флагом. Представитель СМИ России стоит аккуратно рядом с надписью. Американский журналист поставил ногу прямо на изображение своего национального флага.
"Разница между российской и американской прессой", - озаглавила фотографию журналист Юлия Витязева в Twitter.
Переговоры Лаврова и Блинкена происходят на полях Арктического форума. Встреча вроде бы "рутинная", но, по меткому замечанию министра иностранных дел России, все понимают, почему она сенсационная.
Лавров в приветственной речи подчеркнул, что обсуждение взаимоотношений между Россией и США важно для обеих стран. Переговоры главы МИД России и американского госсекретаря - это продолжение диалога, который был уже начат президентами. Эта встреча поможет понять, как дальше выстраивать отношения.
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