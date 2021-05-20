Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото

Фотограф Мурад Гадзиев сделал снимок, на котором даже нет лиц. Но эта фотография показала всю разницу между русскими и американцами.

Снимок сделан за несколько минут до начала пресс-конференции глав дипломатии России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. На нём зона для прессы. На полу две таблички с названием страны и флагом. Представитель СМИ России стоит аккуратно рядом с надписью. Американский журналист поставил ногу прямо на изображение своего национального флага.

"Разница между российской и американской прессой", - озаглавила фотографию журналист Юлия Витязева в Twitter.

«Разница между российской и американской прессой»

Фото Мурада Гадзиева, сделанное за несколько минут до начала встречи Лаврова и Блинкена. pic.twitter.com/wOnxzdB8Ep — Юлия Витязева (@Vityzeva) May 19, 2021

Переговоры Лаврова и Блинкена происходят на полях Арктического форума. Встреча вроде бы "рутинная", но, по меткому замечанию министра иностранных дел России, все понимают, почему она сенсационная.

Лавров в приветственной речи подчеркнул, что обсуждение взаимоотношений между Россией и США важно для обеих стран. Переговоры главы МИД России и американского госсекретаря - это продолжение диалога, который был уже начат президентами. Эта встреча поможет понять, как дальше выстраивать отношения.