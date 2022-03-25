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Всё зависит от нравственности и религии. Медведев - о смертной казни в России

25 марта 2022, 06:55  •  124 • Политика
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что мораторий на смертную казнь в нашей стране пересмотрят в случае необходимости. При этом и ограничений на её возврат уже нет.
Приостановление членства России в Совете Европы сняло с нашей страны множество обязательств. Значится среди них и мораторий на смертную казнь. Однако это не значит, что теперь высшую меру наказания тут же вернут, - всё будет зависеть от текущей ситуации. Дмитрий Медведев считает этот вопрос очень сложным.
"Он мировоззренческий, философский, нравственный… Сейчас в этом смысле никаких ограничений нет, но это очень сложный вопрос, который касается не только правовой, но и нравственной составляющей, поскольку даже основные, канонические источники различных религий на этот вопрос отвечают очень по-разному. А на это прежде всего обращают внимание, когда обсуждают тему смертной казни в той или иной стране", - цитирует слова Медведева "РИА Новости".
Заместитель председателя Совета безопасности России вспомнил, что в своё время в Европе отказались от смертной казни, по этому же пути пошла и Россия. А вот в США и Китае казни оставили для наказания за особо тяжкие деяния.
Медведев пояснил, что сейчас возвращение смертной казни зависит от позиции Конституционного суда России, но и она может меняться. Он напомнил, что в истории нашей страны были периоды, когда смертную казнь отменяли, но затем, на фоне резко возросшей криминогенной обстановки, возвращали.

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