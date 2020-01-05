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Всё зависело от Ирака? NYT выяснила, как Трамп за несколько минут принял роковое для Сулеймани решение

05 января 2020, 15:24  •  118 • В мире
Газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп за несколько минут принял решение нанести удар по автомобилю, в котором передвигался командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. При этом, рассказал собседник издания, финальное решение Трампа зависело от того, встречали иранского генерала представители властей Ирака или нет.
Президент США Дональд Трамп без раздумий и колебаний принял решение совершить удар по машине иранского генерала Касема Сулеймани. По информации инсайдеров газеты The New York Times, Трамп, проводивший совещание в поместье Мар-а-Лаго, сделал паузу в несколько минут, во время которых и отдал приказ на уничтожение.
При этом уточняется, что финальное решение президента США в конечном счёте зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать Сулеймани в аэропорту Багдада.
По данным издания, если бы Сулеймани встречали, то роковой удар не был бы нанесён.
При этом, пишет NYT, установить точное местонахождение Сулеймани не представляло особого труда, так как он совершал поездки практически демонстративно, не скрываясь.
Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга сообщило, что Дональд Трамп мог отдать военным распоряжение о ликвидации Сулеймани ещё два месяца назад.

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