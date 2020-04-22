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«Всё занято до июня»: после введения режима самоизоляции спрос на аренду дач в Подмосковье вырос в 2,5 раза

22 апреля 2020, 16:05  •  56 • В России
После введения режима всеобщей самоизоляции в рамках борьбы с распространением COVID-19 в Москве и Подмосковье в 2,5 раза вырос спрос на аренду и покупку дач, а количество просмотров объявлений о сдаче в аренду загородной недвижимости увеличилось в 4,3 раза. Желающие переждать карантин на природе арендовали загородные дома по цене до 300—400 тыс. рублей в месяц. При этом, как отмечают эксперты, после всплеска спроса на аренду рынок недвижимости замер.
 
© Владимир Песня/РИА Новости
 

После введения режима самоизоляции в рамках противодействия распространению COVID-19 в Москве и в Подмосковье повысился спрос на аренду загородных домов. Об этом сообщили RT представители агентства «Циан» и «Авито Недвижимость». По мнению экспертов, на спрос повлиял запрет на прогулки во время введённого режима.

Как рассказала RT эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, за месяц с 15 марта по 15 апреля 2020 года количество просмотров объявлений о сдаче коттеджа или дачи в Московской области в долгосрочную аренду увеличилось в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Основной рост пришёлся на первые числа апреля, когда стало понятно, что режим самоизоляции закончится не через неделю — сидеть дома придётся еще месяц. Это привело к новой активизации спроса со стороны потенциальных арендаторов. С 1 по 15 апреля 2020-го против аналогичного периода 2019 года количество просмотров аренды загородного дома увеличилось в 4,3 раза. Продолжает оказывать влияние также закрытие границ с другими странами — аренда загородного дома в такой ситуации становится хорошей альтернативой заграничной поездке в отпуск», — рассказала Кирюхина.

Также, по словам эксперта, увеличился спрос на покупку загородных домов. С 1 по 15 апреля по сравнению аналогичным периодом 2019 года количество просмотров выросло на 48%.

Сколько посетителей сайта всё же решились на покупку — специалист аналитического центра не уточнила.

«Все же приобретение дома — это дорогостоящее и долгосрочное вложение. Только из-за коронавируса вряд ли кто-то решит кардинально сменить образ жизни, переехав за город, отказавшись от квартиры», — говорит Кирюхина.

При этом средний бюджет покупки дома в Московской области также увеличился на 15%. Так, если в середине апреля 2019 года средняя стоимость проданного дома составляла 13,52 млн рублей, то к 15 марта 2020 года она выросла до 14,44 млн, а к 15 апреля — до 16,59 млн рублей.

    Старший специалист по связям с общественностью компании «Авито Недвижимость» Анастасия Глотова также выразила мнение, что спрос на аренду загородной недвижимости вырос из-за введения режима самоизоляции.

    «За март 2020 года аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали больший интерес к аренде загородного жилья в Москве и Подмосковье: за месяц спрос вырос в 2,5 раза и 2,3 раза соответственно. Вероятно, это связано прежде всего с режимом самоизоляции, который люди хотят провести в комфортных условиях. Сегодня в структуру спроса входят все типы загородного жилья: дачи, дома, коттеджи и таунхаусы. При этом дачи и дома лидируют по популярности», — сообщила RT Глотова.

    Аренда за 300 тыс. рублей в месяц

    По словам эксперта по недвижимости компании Сentury 21 Diamond Аллы Востровой, спрос на аренду во время самоизоляции превзошёл все ожидания — сдавались дома стоимостью 300 тыс. рублей в месяц и дороже.

    «Ситуация с режимом самоизоляции вызвала всплеск спроса на аренду. В аренду сдавались дома стоимостью 300—400 тыс. в месяц и дороже. То есть те, кто мог себе позволить, выехали за город и вывезли туда семьи», — рассказывает собеседница RT.

    При этом она отмечает, что сейчас спрос на аренду дач пошёл на спад. Кроме того, по её словам, спрос на покупку загородной недвижимости хотя и был, на только на дома стоимостью до 20 млн. рублей. 

    «В Подмосковье рынок домов в последние годы был достаточно стабильный — многие дома не продавались. После введения режима самоизоляции сегмент рынка со стоимостью домов до 20 млн оживился сразу. А вот резкого спроса на покупку всего, что стоило выше, даже в бюджете 25 млн, не было» — говорит Вострова.

    Вместе с тем, сейчас найти свободный загородный дом уже не просто. Как рассказали RT представители дачного комплекса «Талицы Лодж» в Ярославской области, где можно снять загородный дом в аренду, все объекты у них заняты до июня.

    «В этом году у нас спрос на дома выше среднего для этого сезона, но в целом, заполняемость хорошая всегда. Свободных домов сейчас нет и ближайшая бронь возможна на июнь», — рассказали RT в дачном комплексе.

    То, что спрос на аренду загородной недвижимости вырос не только в Подмосковье, но и в соседних областях, подтвердила RT координатор проекта по покупке загородных домов в Тульской области «Болотов.Деревня» Индира Алымкулова. По её словам, с конца марта они почувствовали повышенный интерес публики к своему проекту.

    «Мы обрабатываем от 50 до 100 заявок в день и заселили уже половину «Болотов.Деревни», — рассказывает Алымкулова. — Многие покупают у нас дачу как инвестицию. Можно пересидеть самоизоляцию или отдохнуть на природе, потом вернуться в город, а дачу сдать через наш отель или самостоятельно».

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