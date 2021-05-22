Всё в докладе президентам: Захарова об итогах переговоров Лаврова и Блинкена

Вопросы, поднимавшиеся Лавровым и Блинкеном, пошли в доклад президентам России и США. "Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле", - отметила Мария Захарова.

Все вопросы, которые обсуждали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на Арктическом саммите, вошли в доклад президентам обеих стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идёт о первой за долгое время очной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях саммита Арктического совета в Рейкьявике. Лавров и Блинкен обсудили развитие двусторонней связи, нормализацию отношений, имеющиеся между странами разногласия, возможности сотрудничества, а также работу дипломатических ведомств двух стран.

Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась,

- уточнила Мария Захарова в интервью с Кириллом Вышинским.

Она пояснила, что все итоги переговоров пошли на стол президентов России и США, так как именно они в итоге будут принимать соответствующие решения.