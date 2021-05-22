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Всё в докладе президентам: Захарова об итогах переговоров Лаврова и Блинкена
22 мая 2021, 01:20 • 39 • Политика
Вопросы, поднимавшиеся Лавровым и Блинкеном, пошли в доклад президентам России и США. "Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле", - отметила Мария Захарова.
Все вопросы, которые обсуждали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на Арктическом саммите, вошли в доклад президентам обеих стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о первой за долгое время очной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях саммита Арктического совета в Рейкьявике. Лавров и Блинкен обсудили развитие двусторонней связи, нормализацию отношений, имеющиеся между странами разногласия, возможности сотрудничества, а также работу дипломатических ведомств двух стран.
- уточнила Мария Захарова в интервью с Кириллом Вышинским.
Она пояснила, что все итоги переговоров пошли на стол президентов России и США, так как именно они в итоге будут принимать соответствующие решения.
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