Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Путин назвал идеального союзника России: Хватило одной фразы
Главная / Политика

Всё в докладе президентам: Захарова об итогах переговоров Лаврова и Блинкена

22 мая 2021, 01:20  •  39 • Политика
Вопросы, поднимавшиеся Лавровым и Блинкеном, пошли в доклад президентам России и США. "Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле", - отметила Мария Захарова.
Все вопросы, которые обсуждали глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на Арктическом саммите, вошли в доклад президентам обеих стран. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Речь идёт о первой за долгое время очной встрече глав внешнеполитических ведомств России и США на полях саммита Арктического совета в Рейкьявике. Лавров и Блинкен обсудили развитие двусторонней связи, нормализацию отношений, имеющиеся между странами разногласия, возможности сотрудничества, а также работу дипломатических ведомств двух стран.
Эта встреча проходила в развитие телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся в апреле. Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась,
- уточнила Мария Захарова в интервью с Кириллом Вышинским.
Она пояснила, что все итоги переговоров пошли на стол президентов России и США, так как именно они в итоге будут принимать соответствующие решения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



39
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 21:40
"Было бы интересно": Экс-советник Путина представил, о чём бы президент говорил с Илоном Маском
21 мая 2021, 23:30
ВОЗ заявила о "тайных" смертях от COVID-19
21 мая 2021, 23:30
Украинке пришлось публично каяться за бунт против марша вышиванок
21 мая 2021, 23:30
Соболь отчитали из-за слов об Илоне Маске: "Что за бред?"
21 мая 2021, 23:30
В США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска "Северного потока-2"
21 мая 2021, 23:30
В Кремле высказались о влиянии компьютерных игр: "Навык колоссальный"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
17 мая 2021, 10:25
Зеленский обнаружил Клондайк для украинского бюджета
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
18 мая 2021, 13:55
Украинские издания сообщили о планах строительства нового водохранилища под Симферополем – в чём подвох?
18 мая 2021, 15:45
Подбит русским оружием? Видео с горящим израильским танком насторожило соцсети
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
20 мая 2021, 22:45
"Привет" от олигарха вывел Зеленского из себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.