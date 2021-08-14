Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы

Речь идёт о 1,6 млн. писем с доказательствами неприглядной роли Литвы во многих политических скандалах

Для Литвы явно наступила чёрная полоса: то нашествие мигрантов, то майдан чуть ли не случился в Вильнюсе, а теперь новая беда – утром после разгона митингующих, требующих отставки сейма и правительства, стало известно о неких пропавших документах из министерства иностранных дел.

Правда, вначале были заявления о попытке кибератаки, в результате которой «злоумышленникам удалось заполучить некие секретные сведения», и только к вечеру четверга президент Литвы Гитанас Науседа сделал заявление.

«Ведётся расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определённые признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом «секретно», которая может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников»,

– цитирует главу государства прибалтийский новостной портал Delfi.

Науседа отметил, что он пока не имеет права сообщить больше ни о том, какая это была информация, ни о том, кому конкретно она может навредить.

И если президент говорил о хакерской атаке, то советник президента Аста Скайсгирите так прямо и сообщила журналистам о похищенных документах в министерстве иностранных дел. Похищение документов она связывает напрямую с проведением митинга на площади перед сеймом и с беспорядками в лагере мигрантов.

«Беспорядки у сейма, беспорядки в Руднинкае, разная информация, появившаяся в тот же день, когда были похищены важные документы из министерства иностранных дел. Слишком много совпадений, чтобы это было случайным»,

– уверена советник президента.

В самом же внешнеполитическом ведомстве только к вечеру четверга заявили, что не будут комментировать «атаку недружественных стран» (то есть виновные уже определены).

События развивались стремительно, и уже к утру пятницы появилась информация о том, что похищенные документы МИД Литвы выставлены на продажу, об этом сообщается на англоязычном форуме. Речь идёт о более чем одном миллионе писем, в которых имеются неопровержимые доказательства неприглядной роли Литвы во многих политических скандалах. И не только Литвы.

«Оказывается, в документах из литовского МИД сплошь грифы SECRET, TOP SECRET и COSMIC (secret), последний гриф – это тайные документы НАТО. Судя по всему, литовские чиновники профукали планы военного блока. По предварительной информации, в документах содержится информация о подготовке к войне с Беларусью, инструкции США против Китая и заговор против Трампа в пользу Байдена. Всего украдено 1 677 000 электронных писем. Что тут можно сказать? Надо ускорить приём Украины в НАТО, тогда все эти SECRET, TOP SECRET и COSMIC (secret) вообще будут пачками на «Привозе» продавать»,

– прокомментировал событие белорусский политик Андрей Сыч.