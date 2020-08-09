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Всё-таки вмешались? В США обвинили Россию в попытках "очернить" Джо Байдена

09 августа 2020, 17:30  •  4 • В мире
Для России кандидат от Демократической партии США Джо Байден - представитель "антироссийского истеблишмента", поэтому российские власти якобы делают всё, чтобы его "очернить". Однако в это же время Китай вместе с Ираном действуют против Дональда Трампа, прилагая усилия для того, чтобы он не смог переизбраться.
С таким заявлением выступил глава американской контрразведки Уильям Эванина. По его словам, Москва использует целый набор мер для "очернения" соперника Трампа.
"Это согласуется с публичной критикой Москвы в его адрес, когда он был вице-президентом, за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России", - уверен он.
Эванина утверждает, что в соцсетях и на телевидении развернута "работа в поддержку Дональда Трампа". А занимаются этим люди, "связанные с Кремлём".
К примеру, информацию о том, что Байден связан с коррупцией, распространяет "пророссийский депутат из Украины" Андрей Дергач. Он ранее предал огласке содержание телефонных разговоров, которые были названы "плёнками Порошенко и Байдена". Сделано это было исключительно ради того, чтобы "подорвать доверие к кандидату от демократов".
В то же время Пекин и Тегеран пытаются добиться противоположных целей. Дело в том, что в этих странах действующего президента считают "непредсказуемым". Поэтому стараются воспрепятствовать его переизбранию.
"Китай расширяет своё влияние с целью сформировать политический климат в Соединённых Штатах, оказать давление на политических деятелей, чьи интересы, по его мнению, идут вразрез с интересами Китая", - говорится в заявлении Уильяма Эванина, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее сам Джо Байден выступил с обличительной речью в адрес президента РФ Владимира Путина, обвинив Москву во вмешательстве в выборы, хотя они ещё даже не начались. Резко раскритиковав "хорошие отношения" Трампа с российским лидером, Байден заявил, что "когда он станет президентом, он сможет противостоять Путину и объяснить ему, что за вмешательство в демократические процессы ему придётся заплатить".
На эти грозные речи отреагировали пользователи социальной платформы 9GAG, попросив американцев "выбрать нормального человека президентом, а не этого отсталого старика".

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