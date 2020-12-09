Всё-таки СБУ? Версию о "пьяном дебоше" на границе России исключили: "Есть одно обстоятельство…"

Военный эксперт Юрий Кнутов оценил информацию "Аналитической службы Донбасса", согласно которой попытка прорыва украинских военных на территорию РФ в районе между Харьковом и Белгородом была спецоперацией спецназа СБУ.

Данная провокация была осуществлена 4 декабря. Российские пограничники ликвидировали одного из нарушителей.

Собеседник Царьграда указал на один важный нюанс в данном происшествии, который, по его мнению, говорит в пользу версии информагентства Донбасса.

Есть одно обстоятельство: документов не было у убитого. Понимаете? Когда отправляют в разведку или на спецоперацию, все документы сдаются. Поэтому пьяного дебоша, скорее всего, не могло быть. Если бы при ликвидированном были бумаги, ещё можно было бы подумать, что украинские солдаты просто напились и заблудились либо включились какие-то фантазии в их головах, и они пошли "москалей бить", - пояснил Кнутов.

Он не исключил, что нарушителей предварительно инструктировали. При этом само исполнение предположительного боевого задания, безусловно, оставляет желать лучшего, добавил эксперт.