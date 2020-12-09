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Всё-таки СБУ? Версию о "пьяном дебоше" на границе России исключили: "Есть одно обстоятельство…"
09 декабря 2020, 17:40 • 381 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов исключил версию о "пьяном дебоше" украинских военных на границе России. Всё-таки СБУ? Специалист обратил внимание на один ключевой нюанс в этом происшествии: "Есть одно обстоятельство…"
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил информацию "Аналитической службы Донбасса", согласно которой попытка прорыва украинских военных на территорию РФ в районе между Харьковом и Белгородом была спецоперацией спецназа СБУ.
Данная провокация была осуществлена 4 декабря. Российские пограничники ликвидировали одного из нарушителей.
Собеседник Царьграда указал на один важный нюанс в данном происшествии, который, по его мнению, говорит в пользу версии информагентства Донбасса.
Он не исключил, что нарушителей предварительно инструктировали. При этом само исполнение предположительного боевого задания, безусловно, оставляет желать лучшего, добавил эксперт.
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