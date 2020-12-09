Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падени...
Спецназ ВСУ пробился в Белгородскую область и расстрелял русских пограничников -...
Города утонут: Американцы замерли в ожидании "мегакатастрофы"
Спецназ ВСУ осуществил вторжение в Белгородскую область
Главная / Политика

Всё-таки СБУ? Версию о "пьяном дебоше" на границе России исключили: "Есть одно обстоятельство…"

09 декабря 2020, 17:40  •  381 • Политика
Военный эксперт Юрий Кнутов исключил версию о "пьяном дебоше" украинских военных на границе России. Всё-таки СБУ? Специалист обратил внимание на один ключевой нюанс в этом происшествии: "Есть одно обстоятельство…"
Военный эксперт Юрий Кнутов оценил информацию "Аналитической службы Донбасса", согласно которой попытка прорыва украинских военных на территорию РФ в районе между Харьковом и Белгородом была спецоперацией спецназа СБУ.
Данная провокация была осуществлена 4 декабря. Российские пограничники ликвидировали одного из нарушителей.
Собеседник Царьграда указал на один важный нюанс в данном происшествии, который, по его мнению, говорит в пользу версии информагентства Донбасса.
Есть одно обстоятельство: документов не было у убитого. Понимаете? Когда отправляют в разведку или на спецоперацию, все документы сдаются. Поэтому пьяного дебоша, скорее всего, не могло быть. Если бы при ликвидированном были бумаги, ещё можно было бы подумать, что украинские солдаты просто напились и заблудились либо включились какие-то фантазии в их головах, и они пошли "москалей бить", - пояснил Кнутов.
Он не исключил, что нарушителей предварительно инструктировали. При этом само исполнение предположительного боевого задания, безусловно, оставляет желать лучшего, добавил эксперт.
Пройти незамеченными украинскую часть границы невозможно. И плюс - отсутствие документов. Это самый главный аргумент. Это говорит о том, что это была спецоперация СБУ. Возможно, попытка забросить на нашу территорию людей, которые должны были либо теракт какой-то совершить, либо ещё что-то. Да, вся эта диверсия выглядела очень самоуверенным предприятием. Вероятно, решили проверить - получится или нет. Не получилось, - констатировал собеседник "Первого русского".
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



381
Источник
Похожие новости
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты кем себя возомнил?"
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при испытаниях
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили" С-400 и Су-34
09 декабря 2020, 12:10
Байдена не признали президентом США: Республиканцы поставили подножку в конгрессе
09 декабря 2020, 06:40
Святотатство на камеру: Азербайджанцы сняли на видео спиливание православных крестов в Карабахе
09 декабря 2020, 12:10
Спецназ ВСУ напал на русских? Минское дело "33 богатырей" и расстрел на границе связали воедино
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 декабря 2020, 04:50
Запад начал зачистку украинских олигархов
09 декабря 2020, 08:30
Азербайджанцы оправдали казнь армянского старика и набросились на военкора: "Ты ...
09 декабря 2020, 00:15
Кровавая цена вакцины Pfizer и BioNTech: Объявлено количество людей, погибших при исп...
09 декабря 2020, 06:40
США готовятся к войне с Россией в XXI веке: Американцы показательно "уничтожили&...
09 декабря 2020, 04:50
Украинская столица забита российскими товарами! – главарь киевских нацистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 11:45
Время есть до Нового года: Киев предъявил Москве ультиматум
06 декабря 2020, 20:55
"Так вот куда Греф метит!": Лучший ответ Путина оказался долгоиграющей темой
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
07 декабря 2020, 01:30
США официально поблагодарили ВСУ за войну в Донбассе
04 декабря 2020, 01:05
Вуз отрёкся, суд арестовал: Учёный из известной династии обвинён в госизмене
06 декабря 2020, 09:55
Бандеро-армяне бьют тревогу: Карабах войдёт в состав России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.