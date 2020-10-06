Всё-таки "Новичок"? ОЗХО вынесла окончательный вердикт по Навальному

Постоянное представительство Великобритании при ОЗХО раскрыло итоговые выводы экспертов организации по ситуации с Алексеем Навальным.

Они считают, что против блогера действительно был использован "Новичок", передали представители постпредства.

Отмечается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия уже поделились итогами своего исследования с немецкой стороной.