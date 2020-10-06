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Всё-таки "Новичок"? ОЗХО вынесла окончательный вердикт по Навальному
06 октября 2020, 20:45 • 85 • Политика
ОЗХО вынесла окончательный вердикт по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Специалисты организации считают, будто бы против блогера всё-таки действительно использовался "Новичок". Они поделились итогами своего исследования с немецкой стороной.
Постоянное представительство Великобритании при ОЗХО раскрыло итоговые выводы экспертов организации по ситуации с Алексеем Навальным.
Они считают, что против блогера действительно был использован "Новичок", передали представители постпредства.
Отмечается, что эксперты Организации по запрещению химического оружия уже поделились итогами своего исследования с немецкой стороной.
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