«Всё-таки правосудие существует»: в Тверской области оправдали мужчину, который убил трёх человек, защищая семью

Тверской областной суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя села Михайловское Александра Зобенкова, который, защищаясь, ранил нападавших ножом. Позднее трое из них скончались, а самому Зобенкову было предъявлено обвинение в убийстве. Однако суд пришёл к выводу, что мужчина действовал исключительно в целях обороны, и вынес оправдательный приговор.

Александр Зобенков, житель села Михайловское Тверской области, в мае прошлого года стал фигурантом уголовного дела о тройном убийстве. Обвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы. Сам Александр заявлял на суде и следствии, что убивать он никого не хотел, но был вынужден применить нож в рамках самообороны, защищая семью и друзей во дворе собственного дома.

Тверской областной суд оправдал мужчину и освободил его из-под стражи.

«Я до последнего верил, что всё будет хорошо. Про себя думал, что, как бы ни разрешилось это уголовное дело, всё, что я сделал, я сделал, защищая свою семью. Благодарил Бога, что с семьёй всё в порядке, ребёнок жив-здоров. И слава богу, суд полноценно разобрался в этом нелёгком деле и вынес оправдательный приговор. Всё-таки правосудие существует, что бы там люди ни думали. Теперь я дома, со своей семьёй, чему очень рад», — заявил Александр Зобенков RT.

По его словам, он действовал исключительно в целях самообороны и для него всё произошедшее — это тоже трагедия.

«Я сожалею о том, что так произошло, что в результате моих действий люди лишились жизни. Я видел ситуацию таким образом, что трое лишили жизни одного, в моих глазах мой друг был мёртв на тот момент. Как бы оно обернулось, если бы я не защитился таким образом, кого бы они убили следующим? Но на тот момент я остался один со своей семьёй против четырёх здоровых агрессивных мужчин. Их ничего не останавливало, они избивали меня с ребёнком на руках», — вспоминает Александр.

Ранее RT рассказывал историю Александра Зобенкова.

2 мая 2020 года он с семьёй друга Михаила отмечал день рождения своей супруги в их частном доме в Михайловском. Под вечер у них произошёл конфликт с соседкой — собака Михаила, ягдтерьер, облаяла коз, принадлежащих их соседке Светлане Федяевой. Женщина пожаловалась своему сыну Василию Петрову, и тот, взяв на подмогу трёх мужчин, приехал на разборки к Зобенкову в Михайловское.

Мужчины ворвались на участок Александра и Марины, ударили самого Зобенкова с маленьким ребёнком на руках, стали избивать палками других находящихся на участке.

От ударов в голову Михаил потерял сознание, и его продолжили избивать лежачего. Как объяснял Зобенков, он думал, что его друг мёртв и его самого тоже убьют, поэтому и схватил кухонный нож. Трое из четверых нападавших в итоге получили смертельные ранения.

После произошедшего Александр сам вызвал скорую и полицию, написал явку с повинной. Уголовное дело в отношении нападавших не возбудили.

«Мы всё это время, пока шли суд и следствие, чуть не каждый месяц пытались возбудить это дело, и каждый раз нам отказывали», — вспоминает адвокат Зобенкова Галина Иванцова.

Вместе с тем друг Зобенкова Михаил после избиения провёл две недели на больничном. Психологические травмы получили и дети.

«Дочь боится играть одна на улице, только в присутствии взрослых», — рассказывает RT Марина.

Перспектива апелляции

По словам адвоката Галины Иванцовой, судебный процесс, длившийся с конца прошлого года, был весьма резонансным и непростым.

«На моей практике, за 40 лет работы, впервые было так, что суд трижды возобновлял судебное следствие, три раза были прения сторон. Дважды мой подзащитный выступал с последним словом», — рассказывает Галина Иванцова.

Она отмечает, что гражданский иск матери одного из погибших Светланы Федяевой, признанной по делу потерпевшей, о взыскании 1 млн рублей компенсации за моральный ущерб и нескольких десятков тысяч — за похороны, суд также постановил оставить без удовлетворения.

Связаться с самой Светланой Федяевой RT не удалось. Однако её адвокат Элина Вырасткевич заявила, что они обжалуют приговор.

«С постановленным приговором она (Федяева. — RT) не согласна и согласиться не может. Предварительная апелляционная жалоба будет подана нами уже в пятницу, а основная, мотивированная, — после получения текста приговора и изучения протоколов судебного заседания», — заявила RT адвокат Федяевой.

Но, по словам Иванцовой, они с Александром готовы к такому развитию событий.

«Прокуратура в любом случае будет писать апелляционное представление. Поэтому нам ещё предстоит война в Москве в первом апелляционном суде. Будем готовиться, писать возражения и отстаивать приговор, чтобы никто его не отменил и он благополучно вступил в законную силу», — говорит адвокат.