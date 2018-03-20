«Всё-таки это любовь»: почему многие британцы выступают против запрета вещания RT в Соединённом Королевстве

Рядовые британцы и журналисты ведущих СМИ выступают против запрета телеканала RT в Соединённом Королевстве. По их мнению, это ущемление свободы слова. Даже противники России вынуждены согласиться с этим аргументом. Несмотря на то что инициатива прекратить вещание RT была озвучена в парламенте Великобритании, сами депутаты пока не могут отказать себе в удовольствии смотреть российский канал. Почему англичане не разделяют позицию официального Лондона по отношению к каналу — выяснял RT.

Дорогая «пропаганда»

Как сообщает Daily Mail, в одном из баров, расположенных в здании британского парламента в Лондоне, творятся странные вещи.

«Депутаты вынуждены слушать непрерывную промосковскую пропаганду телеканала Russia Today на полной громкости», — утверждает британское издание.

Один из посетителей заявляет, что «кто-то продолжает переключать телик с канала ВВС». Ранее издание Sunday Express сообщило, что в столовой палаты лордов время от времени включают телеканал RT.

«Теперь мы знаем, что британские парламентарии смотрят RT не только в своей столовке, но и в любимом баре. Всё-таки это любовь», — прокомментировала новость о «промосковской пропаганде» в питейном заведении главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Sports and Social Bar — излюбленное место времяпровождения не только законодателей, но и их помощников и журналистов из парламентского пула. Как отмечает The Guardian, в здании парламента «это единственный бар, который большинство избирателей признали бы за нормальный паб».

Однако не всем парламентариям по душе передачи RT. После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ и бывшего агента британской разведки Сергея Скрипаля, в котором Лондон бездоказательно обвиняет Москву, ряд членов парламента потребовали от премьер-министра Терезы Мэй отозвать у канала лицензию на вещание. В свою очередь 13 марта 2018 года британский медиарегулятор Ofcom заявил, что может это сделать, если будет доказана причастность России к отравлению Скрипаля.

Эксперты работают на месте предполагаемого отравления Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания

Reuters

© Peter Nicholls

«Власти Великобритании начали атаковать RT по той простой причине, что в странах ЕС уже нет свободы прессы и ведётся антироссийская пропаганда. Это касается не только Великобритании, но и, к примеру, Германии, — отметил в интервью RT заместитель директора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. — Принято считать обратное, но в действительности можно привести множество примеров публикаций в авторитетных европейских изданиях, где содержится либо откровенная ложь в отношении России, либо грамотно построенные пропагандистские материалы».

Так, по мнению эксперта, в истории, развернувшейся вокруг покушения на Скрипаля заметно не просто политиканство, но даже откровенно провокационная работа.

«Никаких доказательств представлено не было, а заявления делаются в духе предположений», — подчеркнул Кузнецов.

«Напоминает оходу на ведьм»

Перспектива закрытия RT в Великобритании нашла как своих сторонников, так и противников. Аргументы последних просты: такой жест был бы покушением на принцип свободы слова, а кроме того вызвал бы симметричный ответ Москвы.

В статье о кризисе в российско-британских отношениях «Давайте извлечём уроки из Ирака и не будем бороться с Путиным в одиночку» для газеты The Sunday Times журналист Лесли Риддох критикует главу Консервативной партии в Шотландии Рут Дэвидсон за то, что она нападает на бывшего главу Шотландской национальной партии Алекса Салмонда. С ноября 2017 года Салмонд ведёт на RT собственное шоу. Дэвидсон 18 марта 2018 года призвала запретить вещание RT на территории Великобритании.

Алекс Салмонд

AFP

© Leon NEAL

Лидер шотландских консерваторов при этом считает пожертвования российских олигархов британским консерваторам законными и не готова от них отказаться, как ранее предложил российский телеканал. Но раз так, то и вещание RT тоже законно и регулируется соответствующими органами, пишет автор.

«Решимость СМИ прогнать Салмонда с RT всё больше напоминает едва завуалированную охоту на ведьм и борьбу с независимостью СМИ», — подчёркивает журналист.

Схожего мнения придерживается и другой автор Sunday Times — Род Литтл. В заметке «Ужасный бардак» автор задаётся вопросом — не обвинить ли ему русских и лично Путина за безобразия, учинённые лисами на заднем дворе. По его словам, ужасно обнаружить себя на одной стороне с выступавшими против антироссийской истерии лидером лейбористов Джереми Корбином, редактором Independent Джанет Стрит-Портер и телеканалом RT, но для обвинения России в покушении в Солсбери действительно недостаточно доказательств.

Автор издания The Independent Уилл Гор признаёт, что не симпатизирует ни России, ни RT, но считает, что телеканал нельзя запрещать.

«Запрет вещания (RT) в Соединённом Королевстве был бы ошибкой», — считает журналист.

По его словам, это «позволит Москве поднять вопрос о независимости самого Ofcom, так как он будет действовать в ответ на политическое давление».

«Естественно, как и в любой стране в Великобритании хватает людей, которые не следуют слепо официальной точке зрения, — отмечает Кузнецов. — Более того, мне знакомы британцы, которые с достаточным скепсисом смотрят на многие шаги правящей элиты по отношению и к России, и к другим странам».

По словам эксперта, скептически настроенное население не устраивает, что скандал вокруг «дела Скрипаля» может закончиться ударом по имиджу Великобритании.

Глас народа

Не поддерживают позицию официального Лондона и те, кто ежедневно слышит о «российском следе» и «московской пропаганде». Издание Western Morning News приводит письмо одного из своих читателей Тони Бэя, который задаётся вопросом, что стало со свободой прессы, раз британское правительство теперь хочет запретить RT.

«RT завоевал массу престижных наград, в том числе в Великобритании. Кажется, что снова начинается акция «бей Россию». Альтернативные точки зрения нельзя запрещать только потому, что они нам не нравятся», — подчёркивает автор.

Шотландское издание The National приводит письма читателей, раздосадованных слухами о запрете RT в Великобритании.

«Как долго мы будем проглатывать всё, что нам говорит правительство? — возмущается Уолтер Хамильтон. — Речь не о том, что RT является рупором Кремля, а о том, что RT находится вне их контроля, в отличие от ВВС, которая просто повторяет пресс-релизы, которые получает от консерваторов».

Читатель Майк Херд упоминает о том, что, если Ofcom заблокирует вещание RT в Великобритании, британские СМИ, в частности ВВС, может постигнуть та же участь в России и, возможно, в государствах — союзниках России. В свою очередь читатель Джон Хамильтон задаётся вопросом: «Что случилось и продолжает происходить с Великобританией — страной, ранее находившейся на передовой в вопросе свободы выражения мнений». По словам читателя, любой из встречавших Алекса Салмонда или смотрящих его шоу знает, что он никоим образом не может поддерживать действия исполнителей отравления в Солсбери.