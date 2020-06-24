Реализуемые властями меры по восстановлению экономики и предложенные президентом новые шаги в комплексе дадут вклад в прирост ВВП в размере 1,3 п.п. в год . С учетом этого ее спад в 2020-м удастся сократить до 5%, а в следующем году обеспечить рост в 3%, спрогнозировали «Известиям» эксперты по итогам обращения Владимира Путина к россиянам . Глава государства объявил о повышении ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, — как рассказали «Известиям» осведомленные источники, затруднений с администрированием не возникнет . Свой налоговый маневр ждет и IT-сферу: проценты по страховым взносам здесь снижаются вдвое, а налог на прибыль — почти в семь раз . Кроме того, объявлено о продлении выплат медикам , которые спасали пациентов с коронавирусом. Таким образом, основной вектор, по которому движется Россия как социальное государство, от обновления Конституции перешел в план по возрождению экономики после кризиса .

«Вся Россия придет на помощь»

Владимир Путин обратился к гражданам страны в преддверии парада Победы и общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию . Свою речь, продлившуюся более 50 минут , президент начал с подведения итогов борьбы с коронавирусом. По его словам, Россия смогла ответить на вызов колоссальной сложности, и стране удалось добиться перелома. Тем не менее вирус полностью не уступил.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам России в Кремле Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

В частности, весьма сложной остается обстановка в Тыве, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, добавил Владимир Путин. Однако отработанный механизм оперативного реагирования не позволит оставить никого в беде, заверил президент.

— Вся Россия обязательно придет на помощь, — заявил он. — Если потребуется, всё соберем в кулак: ресурсы наших ведущих медицинских центров, Вооруженных сил, МЧС, волонтеров.

Кроме того, российский лидер предложил выделить регионам еще 100 млрд рублей на компенсацию расходов, связанных с борьбой с COVID-19 . Во время своего выступления Владимир Путин призвал россиян оставаться бдительными до начала массового производства вакцины, над которой ведется работа в 14 федеральных научных центрах.



Стоит отметить, что 16 июня Минздрав России выдал разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Исследования проходят на базе двух научных учреждений — военного госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета.

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н. Бурденко в Москве Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

23 июня Минобороны сообщило о вакцинации второй группы добровольцев. Клинические испытания ведутся совместными усилиями Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи и военного ведомства.

В начале лета мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что столица получит первые партии вакцины от коронавирусной инфекции осенью этого года . Вакцинолог Евгений Тимаков отмечает, что вообще средний срок испытания любой вакцины составляет два-три года. При этом специалисты признают, что чрезвычайные обстоятельства требуют несколько иных решений.

— Мы ожидаем, что с учетом важности задачи получить вакцину в максимально короткие сроки, всем разработчикам будет разрешено проведение клинических исследований по укороченной схеме. В таком случае регистрация и начало промышленного производства нашей вакцины возможны уже в 2021 году, — заключили в компании «Фармсинтез», разрабатывающей вакцину совместно с ИБХ РАН.

Важно понимать, что сокращение тех или иных этапов разработки повышает риски для людей , отметил в беседе с «Известиями» Вадим Калиниченко, руководитель медицинского отдела компании «Нанолек» (один из разработчиков вакцины). Она собирается приступить к испытаниям вакцины на животных осенью.

По предварительным данным, стоимость одной вакцины может составить от 1,2 тыс. до 1,4 тыс. рублей , отметили в Biocad (также работает над препаратом). Что касается инвестиций в испытания этой компании, то речь идет о $30–40 млн. Biocad начнет прививать добровольцев от коронавируса в августе. К концу года вакцина может быть готова.

В «гонку разработок» включено сейчас практически всё международное фармсообщество, и потребителям будет из чего выбирать, уверены производители.

Лекарства за налоги

Глава государства вновь поблагодарил всех сотрудников здравоохранения за спасение человеческих жизней в сложное время. При этом он объявил о продлении на два месяца (июль и август) федеральных выплат медикам , которые непосредственно оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Аналогичную меру Владимир Путин призвал ввести и в отношении соцработников, предложив продлить специальные выплаты до 15 сентября.

Медицинские работники городской клинической больницы №52 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Власти продолжат активно работать над повышением качества и доступности медицинской помощи в стране, пообещал президент. Отдельно глава государства остановился на лечении детей с тяжелыми, в том числе орфанными заболеваниями . Владимир Путин признал, что родители порой вынуждены сами собирать средства на лечение через интернет или надеяться на помощь благотворительных фондов.

Для решения этой проблемы президент предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год, уточнил он.

— Но и это даст бюджету порядка 60 млрд рублей . Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, «окрасить», защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, — сказал Владимир Путин, подчеркнув, что все действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть сохранены.

За сотрудников с заработком свыше 5 млн рублей НДФЛ будет уплачивать работодатель, рассказал «Известиям» федеральный чиновник, эту информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Граждане, получающие больше 5 млн из нескольких источников, должны будут уплатить разницу между общей и повышенной ставкой налога самостоятельно.

— ФНС будет присылать уведомление физлицу, какой размер налога ему необходимо доплатить. Рассчитывать самостоятельно гражданам свои доходы не потребуется, — уточнил источник.

Дополнительный подоходный налог гражданин будет перечислять в ФНС по традиционным каналам уплаты сборов физлицами. Налоговая в целом видит все данные по доходам граждан, поэтому затруднений с администрированием не возникнет, резюмировал источник.

В Минфине на просьбу «Известий» прокомментировать механизм начисления и уплаты НДФЛ по повышенной ставке сообщили, что будут прорабатывать эти вопросы в соответствии с поручениями президента.

Во многих странах действует прогрессивная шкала налога, особенно в Европе , рассказал заместитель председателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский. В Германии, например, доходы граждан начинают облагаться по ставке 14%, и она растет вплоть до 45%, если сумма дохода превысила €260 тыс. В Великобритании 45% уплачиваются с прибыли выше £150 тыс.

Эксперт отметил, что доходами физического лица может быть не только заработная плата, но и доходы по ценным бумагам, от продажи какого-то своего имущества или даже подарки. За неуплату налога штраф может составить 20–40% от суммы, а также будет начислена пеня.

Реализуемые властями меры по восстановлению экономики и объявленные главой государства предложения дадут вклад в прирост ВВП в размере 1,3 п.п. в год, отметил замдиректора ИНП РАН Александр Широв. По его словам, с учетом этого спад российской экономики в 2020-м составит 5%, что меньше, чем ранее прогнозировалось, а в следующем году будет обеспечен рост в 3%.

Молодой и занятый

На фоне эпидемии, которая нанесла серьезный ущерб экономике, Владимир Путин призвал в июле дополнительно выплатить по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет . Президент также поручил правительству и региональным властям принять все необходимые меры для восстановления рынка труда.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, он предложил выделить дополнительно 100 млрд рублей для расширения программы льготных кредитов по ставке 2% для предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей, а также распространить налоговый режим для самозанятых по всей стране . Владимир Путин считает, что нужно дать возможность получать этот статус не с 18, а с 16 лет.

— Увеличение количества самозанятых до миллиона человек в 2020 году предусмотрено нацпроектом «МСП». Однако при применении режима по всей стране число работающих на себя превысит целевые значения: ведь уже сейчас в России зарегистрировано порядка 700 тыс. самозанятых, — отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

По его словам, самозанятость будет востребована у молодежи, потому что именно в возрасте 16–17 лет люди активно интересуются созданием своего дела и стремятся к финансовой независимости. Этот налоговый режим может привлечь до 3 млн молодых юношей и девушек, уверен он.

Недорогая роскошь

Владимир Путин также предложил распространить льготную ипотеку со ставкой в 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах — до 12 млн.

— Здесь (в Москве и Петербурге. — «Известия») цены на недвижимость объективно выше, чем в целом по России. Думаю, это будет востребованной мерой поддержки, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Таким образом, жилье комфорт-класса может стать более доступным . Плюс к этому правительство готово перевести треть требований в сфере строительства в разряд рекомендаций, что будет стимулировать более активное развитие рынка.

Акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко сказал «Известиям», что ипотека — это основной инструмент продаж на рынке новостроек, на долю которого приходится до 70% от общего объема реализации жилья комфорт-класса.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая отметила, что средняя стоимость квартиры на столичном рынке массового сегмента составляет 11 млн рублей . Условия программы льготной ипотеки с момента ее запуска уже смягчались. Но в комплексе эти меры позволяют расширить охват заемщиков: с одной стороны, мотивировать к покупке аудиторию высокобюджетного сегмента, с другой — клиентов, которые не располагали собственными средствами в размере 20% от стоимости покупки, подчеркнула она.

Эксперт отметила, что банки при расширении программы льготной ипотеки ничего не теряют: государство компенсирует им недополученную прибыль за счет бюджета.

Что же касается снижения административных барьеров в сфере строительства, то, по мнению Марии Литинецкой, с переводом значительной части требований к отрасли в статус рекомендательных могут возникнуть и риски. Такая мера подтолкнет некоторых застройщиков к уменьшению качества строительства, особенно в регионах с низкой стоимостью жилья, так что за этим надо тщательно следить.

Маневры в IT

В конце своего выступления Владимир Путин предложил существенно снизить проценты по страховым взносам в IT-сфере с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3% . Президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская сказала «Известиям», что снижение процентов по страховым взносам — это действенная мера, которая действительно поддержит IT-компании и российскую разработку.

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Она добавила, что в настоящее время АРПП «Отечественный софт» формирует список наиболее пострадавших из-за кризиса компаний для внесения предложений в Минкомсвязь об их поддержке.

По ее словам, IТ-компании ждет лишь дальнейшее падение прибыли (в апреле-мае 2020 года она уже рухнула на 45–47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года), и это еще не конец. Поэтому меру в виде снижения налога на прибыль для IТ-компаний она назвала реверансом в сторону крупных компаний.

— В действительности российским разработчикам, среди которых очень много средних предприятий, не ожидающих прибыли, а пытающихся просто выжить, она не поможет. Поможет им только признание IТ-отрасли пострадавшей от пандемии и получение льгот по аренде на 50%, отсрочки по налогам на год, доступных субсидий на зарплату своим квалифицированным и довольно дефицитным специалистам, — отметила она.

Тогда, по ее словам, компании-разработчики смогут пережить этот кризис.

Впрочем директор РАЭК Сергей Плуготаренко считает, что налоговый маневр может способствовать активному росту российской IТ-отрасли, возвращению этого бизнеса из-за рубежа в Россию, а также росту экспорта отечественного ПО.

По словам президента «Руссофта» Валентина Макарова, налоговый маневр в IТ-отрасли позволит государственному бюджету ничего не потерять, а компаниям уверенно развиваться . Сочетание снижения страховых взносов с уменьшением ставки налога на прибыль даст толчок к появлению благоприятных условий для ведения IТ-бизнеса в российской юрисдикции, считает он.

Снижение страховых взносов, по его словам, приведет к повышению конкурентоспособности российских компаний на зарубежном рынке, а в России — снизит расходы организаций на цифровую трансформацию . Эта мера будет способствовать росту отрасли начиная с 2021 года на 3,4 п.п. быстрее, чем если бы не было льгот.

В 2019 году «Руссофт» оценивал объем зарубежных продаж в $11 млрд. Год действия налогового маневра позволит им вырасти дополнительно на $400 млн. Соответственно, поступления от IТ-компаний в казну бюджетов всех уровней превысят те суммы, которые нужны государству для того, чтобы эту льготу предоставить, заключил эксперт.

Материал подготовили Дмитрий Лару, Дмитрий Гринкевич, Роза Алмакунова, Екатерина Виноградова, Ирина Цырулева, Анна Устинова, Евгения Перцева, Екатерина Ясакова