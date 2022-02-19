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Всё СНГ окажется под НАТО? Альянс пошёл ва-банк

19 февраля 2022, 17:10  •  501 • Политика
Североатлантический альянс пошёл ва-банк в своей борьбе с Россией. Глава организации Йенс Столтенберг заявил, что все страны СНГ будут под НАТО, если Россия продолжит "агрессию" в отношении Украины.
Об этом Столтенберг заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не угрожает России, но он готов защищать своих союзников.
Если целью Кремля является уменьшить присутствие НАТО на своих границах, то в результате он получит ещё больше НАТО. Если Кремль захочет разделить альянс, то станем ещё объединённее,
- отметил Столтенберг.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конференции, также заявил, что вторжении России на Украину будет "большой ошибкой". Высокая концентрация русских подразделений у рубежей Украины, по его мнению, "ничем не оправдана". Канцлер ФРГ также назвал смехотворным заявление президента России Владимира Путина о том, что украинская армия устраивает геноцид в Донбассе.

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