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Всё СНГ окажется под НАТО? Альянс пошёл ва-банк
19 февраля 2022, 17:10 • 501 • Политика
Североатлантический альянс пошёл ва-банк в своей борьбе с Россией. Глава организации Йенс Столтенберг заявил, что все страны СНГ будут под НАТО, если Россия продолжит "агрессию" в отношении Украины.
Об этом Столтенберг заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом генсек НАТО подчеркнул, что альянс не угрожает России, но он готов защищать своих союзников.
- отметил Столтенберг.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на конференции, также заявил, что вторжении России на Украину будет "большой ошибкой". Высокая концентрация русских подразделений у рубежей Украины, по его мнению, "ничем не оправдана". Канцлер ФРГ также назвал смехотворным заявление президента России Владимира Путина о том, что украинская армия устраивает геноцид в Донбассе.
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