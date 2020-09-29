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Всё серьёзно: Власти Армении запретили покидать страну мужчинам от 18 до 55 лет

29 сентября 2020, 10:00  •  57 • Политика
Армения ограничила выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет в связи с переходом на военное положение. Пересечь границу можно только с разрешения военных комиссариатов.
В Армении ввели запрет на выезд за границу для всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Это связано с объявленным в стране военным положением, объяснили ситуацию в комитете гражданской авиации.
Днём ранее между Арменией и Азербайджаном начался новый виток конфликта. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе, а также сообщают о потерях в людях и технике. В связи с произошедшим в Армении было объявлено военное положение.
"В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - передаёт Sputnik Армения заявление комитета гражданской авиации.
Напомним, что в Азербайджане тоже было введено военное положение, однако не по всей стране, а в ряде городов и регионов республики. Кроме того, был установлен комендантский час и объявлена частичная мобилизация.

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