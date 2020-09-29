Всё серьёзно: Власти Армении запретили покидать страну мужчинам от 18 до 55 лет

В Армении ввели запрет на выезд за границу для всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Это связано с объявленным в стране военным положением, объяснили ситуацию в комитете гражданской авиации.

Днём ранее между Арменией и Азербайджаном начался новый виток конфликта. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий в Нагорном Карабахе, а также сообщают о потерях в людях и технике. В связи с произошедшим в Армении было объявлено военное положение.

"В Армении мужчины в возрасте от 18 до 55 лет могут покинуть пределы страны только с письменного разрешения территориальных военных комиссариатов", - передаёт Sputnik Армения заявление комитета гражданской авиации.

Напомним, что в Азербайджане тоже было введено военное положение, однако не по всей стране, а в ряде городов и регионов республики. Кроме того, был установлен комендантский час и объявлена частичная мобилизация.