Всё серьёзно: В Белоруссии готовы встретить НАТО "ядерной дубиной"

Глава МИД Белоруссии допустил размещение в стране ядерного оружия России при угрозе со стороны НАТО. "Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал он.

Белоруссия допускает размещение на своей территории ядерного оружия при угрозе со стороны НАТО. С таким заявлением выступил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

В ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко уже предупреждал, что его страна разместит на своей территории ядерное оружие, если аналогичные вооружения будут развёрнуты в Польше. Глава МИД Владимир Макей подтвердил данную угрозу.

Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения,

- сказал он в интервью.

При этом министр добавил, что это лишь один из возможных ответов на враждебные действия со стороны сил НАТО в Польше.

Угрозы Столтенберга

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее угрожал, что военный блок может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы, если Германия откажется размещать его на своей территории.

При этом генсек Альянса уверен, что Германия в итоге согласится на размещение американского вооружения на своей территории. Тем не менее Столтенберг всё же рассматривает альтернативный вариант со странами к востоку от Берлина. Какие именно государства могут принять у себя вооружение, генсек НАТО не сообщил. С равным успехом это может быть как Польша, так и Украина, давно рвущаяся доказать свою пригодность НАТО.

Все "сараи" стоят на месте

Если НАТО отправит соответствующее вооружение в Польшу, Беларусь не замедлит с ответом. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью РИА Новости. Комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что отказ ФРГ от ядерного оружия может спровоцировать его появление "к востоку от Германии", глава республики заявил, что в этом случае он выступит за возвращение аналогичного вооружения в свою страну.

— Я предложу (президенту России Владимиру - ред.) Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — сказал Лукашенко.

На вопрос интервьюера, о каких системах может идти речь, глава государства сообщил, что они договорятся на этот счет.

— Мы же на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный, извините, хозяин ничего не разрушил. Все "сараи" стоят на месте, — добавил он.

Добавим, что пока глава Беларуси строит планы по возвращению в страну ядерного оружия, его российский коллега сегодня недвусмысленно намекнул НАТО на наличие у РФ гиперзвукового оружия. По словам Владимира Путина, к его разработке Россию вынудили страны Запада.

Реакция в НАТО

Столтенберг заявил, что НАТО не собирается размещать ядерное оружие в Польше. Так он прокомментировал слова Лукашенко о том, что Белоруссия попросит у России ядерное оружие, если альянс перебросит американские ядерные ракеты в Польшу.

У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках политики сдерживания в течение многих лет,

- отметил генсек НАТО.

Таким образом, Столтенберг опроверг своё же заявление, сделанное ранее.