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Всё русское под запретом? Как Apple выживает российских разработчиков приложений
11 сентября 2020, 16:40 • 155 • Политика
Всё русское под запретом? Компания Apple фактически выживает российских разработчиков приложений. Многие из них лишились доступа в систему и не могут разместить в магазине App Store свои программы. С той же проблемой столкнулись программисты и в ряде других стран. У специалистов же из США, в отличие от коллег, с этим всё в порядке.
Создатели программ для продукции Apple из России и ряда других стран подверглись дискриминации фактически лишь из-за одной своей географической принадлежности.
Так, у многих разработчиков по всему миру отсутствует доступ в систему, из-за чего они не могут разместить свои приложения в магазине App Store. У специалистов из США, в отличие от коллег из других стран, с этим всё в порядке.
Как выяснили корреспонденты Life, изучив зарубежные форумы, такая же проблема коснулась программистов не только из РФ, но также, например, из Индии, Израиля и Пакистана.
Ситуацию в интервью изданию прокомментировал депутат Государственной Думы России Антон Горелкин. Ранее он направлял в ФАС запрос с требованием проверить данные действия руководства Apple.
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