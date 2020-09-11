Всё русское под запретом? Как Apple выживает российских разработчиков приложений

Создатели программ для продукции Apple из России и ряда других стран подверглись дискриминации фактически лишь из-за одной своей географической принадлежности.

Так, у многих разработчиков по всему миру отсутствует доступ в систему, из-за чего они не могут разместить свои приложения в магазине App Store. У специалистов из США, в отличие от коллег из других стран, с этим всё в порядке.

Как выяснили корреспонденты Life, изучив зарубежные форумы, такая же проблема коснулась программистов не только из РФ, но также, например, из Индии, Израиля и Пакистана.

Ситуацию в интервью изданию прокомментировал депутат Государственной Думы России Антон Горелкин. Ранее он направлял в ФАС запрос с требованием проверить данные действия руководства Apple.