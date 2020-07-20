Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение

Парламент Армении на этой неделе одобрил законопроект "Об аудиовизуальных медиа", в рамках которого будет организована зачистка информационного пространства страны от "иностранного влияния". Речь идёт об изъятии из бесплатной государственной сетки ряда каналов, а также о дублировании передач на армянский язык или использовании субтитров.

До этого привилегиями располагали один американский (CNN), а также четыре российских канала: "Первый канал", "Россия", "Культура" и "Мир". Последний функционирует на основании двустороннего соглашения между Москвой и Ереваном.

"Зарубежные телеканалы могут вещать либо на основе межгосударственных договоров, либо если несут общественную пользу, передают общечеловеческий контент и не имеют политических или пропагандистских компонентов повестки той страны, откуда они ведут вещание", - заявил ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию Армении Тигран Акопян.

Посольство России уже отреагировало на инициативу армянских парламентариев, выразив готовность к переговорам.

"Российская сторона уже не раз обозначала готовность к соответствующему диалогу. Ждём ответа армянских партнёров", - подчеркнули дипломаты.

Учитывая тот факт, что решение принято на фоне очередного конфликта между Арменией и Азербайджаном, оно стало поводом для дискуссии в Сети. На ситуацию отреагировал и ведущий телепрограммы "Что делать? Философские беседы" на телеканале "Культура" Виталий Третьяков.

"Нынешнее армянское руководство должно изгнать из себя все русофобские комплексы. Иначе Армения не выживет", - написал журналист в Twitter.

"Это невозможно. В пенатах дедушки Сороса нынешнее руководство Армении выращивали не за тем, чтоб оно из себя изгнало русофобию", - ответил Третьякову военный эксперт Владимир Орлов.

Как ранее заявил в интервью телеканалу "360" директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, Россия исторически несёт ответственность за народы Закавказья, поэтому она будет добиваться мирного урегулирования конфликта, вспыхнувшего между Арменией и Азербайджаном.

Москва является гарантом безопасности, заинтересованным в том, чтобы в регионе соблюдался мир. Не стоит забывать, что у России есть военная база в Армении, а Азербайджан является одним из крупнейших её партнёров в сфере военно-технического сотрудничества.

"Россия - единственная, кто, в общем-то, может быть посредником в этом конфликте... Поэтому Россия ничью сторону занимать не будет," - пояснил эксперт.

Фото: Гия Саралидзе/Twitter