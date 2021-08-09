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Всё руководство Молдавии состоит из граждан Румынии

09 августа 2021, 10:20  •  106 • Украина
В Молдавии впервые президент, премьер, спикер парламента и судьи КС – граждане соседней страны
«Только в нашей стране у президента есть свой президент, а у премьера – свой премьер-министр, и как это сочетается с суверенитетом страны – неизвестно. Президент Майя Санду стала первой в Молдове – и некоторые утверждают, что и во всём мире – главой государства, который обладает иностранным гражданством. И это странно, когда страной управляет президент, у которого есть свой собственный президент. В случае Майи Санду – это президент Румынии Клаус Йоханнис»,
– пишет новостное агентство «Sputnik Молдова».
Выяснился этот скандальный факт случайно, тем не менее, эта новость надолго общественность не заинтересовала, поскольку каждый гражданин Молдавии точно знает – все прозападные политики уже получили или получают румынское гражданство, отмечает издание.
Да и само понятие суверенитета страны с каждым годом становится всё призрачнее под напором «проевропейских» политиков, видящих будущее Молдавии исключительно в составе Румынии.
К тому же, для рядового молдаванина паспорт Румынии является скорее средством передвижения по Евросоюзу, чем «клятвой верности» соседней стране.
Тем не менее, румынское гражданство судей Конституционного суда всё-таки вызывает вопросы, особенно в последнее время, после того, как КС Молдовы доказал – у него власти иногда больше, чем у президента. Так, судьи КС смогли изменить название государственного языка на румынский, изменить систему выборов в стране и лишить русский язык статуса языка межнационального общения. Но все эти постановления не были отменены даже после скандальной отставки судей Конституционного суда в 2019 году.
«Мысль о том, что Конституцию Молдовы перекраивают граждане Румынии, всегда вызывала возмущение у граждански активных жителей страны. А людей с румынскими паспортами в КС, судя по всему, большинство. В настоящее время в составе КС пять судей, включая председателя Домнику Маноле, четверо из них, в том числе и сама Маноле, являются гражданами Румынии»,
– сообщает автор статьи Александр Исаев.
И хотя в законодательстве страны нет запрета занимать государственные должности гражданам Молдовы с двойным гражданством, все понимают, что в этом есть какая-то несуразность, поэтому государственные чиновники стараются этот факт не афишировать.
Однако сегодня в Молдавии не только президент и судьи КС – граждане соседнего государства, теперь и возглавлять правительство будет премьер-министр Наталья Гаврилица – гражданка Румынии, которая, как и все остальные, при получении румынского паспорта поклялась в верности Румынскому государству, отмечает автор.
И теперь не только у президента Молдовы есть свой президент, но и у премьер-министра – свой премьер. И это премьер Румынии.
Гражданством Румынии обладает и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу.
«Сегодня впервые в истории независимой и суверенной Республики Молдова создалась ситуация, когда руководство страны полностью состоит из иностранных граждан. И это только вершина айсберга – нет никаких сомнений, что и в составе Кабинета министров, и в депутатском корпусе граждан Румынии много. И как бы их не было там большинство. Каким образом в таком странном положении руководству страны удастся выполнять задачи по укреплению суверенитета Молдовы – неясно. Клятва на верность Румынии их к этому, точно, не обязывает»,
– подводит итог издание.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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