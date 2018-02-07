«Всё равно, кого привлекать»: мать двоих детей незаконно осудили за хранение детской порнографии

Верховный суд оказался не в силах помочь матери двоих детей из Ростова, которая после расследования местных силовиков оказалась в тюрьме за распространение детской порнографии. 31-летняя женщина провела в СИЗО почти год, пока Верховный суд не постановил пересмотреть дело из-за ряда нарушений УПК. Защита отмечает, что против подсудимой нет ни одного доказательства, а само обвинение сфальсифицировано следователем. Однако прокуратура, несмотря на позицию ВС, настаивает на прежнем приговоре.

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25 июня 2016 года в дверь квартиры семьи из Ростова-на-Дону позвонили оперативники управления «К». Им открыла 31-летняя Елизавета Крючкова (имя изменено по её просьбе) с грудным ребёнком на руках. За спиной женщины стояла девятилетняя дочь. Полицейские показали Крючковой ордер на обыск, вместе понятыми прошли в квартиру и принялись изучать «содержимое» домашнего компьютера.

«Я был на работе, когда мне позвонила Лиза и сказала, что пришли полицейские и стали искать программу на компьютере, связанную с детской порнографией, — вспоминает в беседе с RT Виктор Крючков (имя изменено). — Я буквально онемел от удивления. Когда пришёл домой, девушка, эксперт по киберпреступлениям, сидела в моём кабинете за стационарным компьютером. Сказала, что три месяца назад с этого устройства был распространён порноролик с участием детей. Показала нам установленную на компьютер программу для доступа к файлообменнику Shariaza, c помощью которой это видео якобы и распространялось в сети».

Оказалось, что за распространителями ролика с детским порно силовики охотились по всей России. Видеозапись, доступную для скачивания в интернете, за год до этого обнаружили полицейские из Якутии.

Правоохранители не смогли выследить преступника у себя в регионе, поэтому стали искать его по всей России. Материалы якутских силовиков разослали в несколько регионов, и наконец их ростовским коллегам удалось найти подозреваемых. Те возбудили уголовное дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Хранение в целях распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием СМИ и интернета»).

Правда, каким образом в материалах дела оказался IP-адрес семьи Крючковых, с которого якобы распространялся запрещённый контент, до сих пор неясно.

Киберпреступники поневоле

В семье Крючковых настаивают, что не пользовались обнаруженными на компьютере программами.

«Никто из домашних эту программу не устанавливал — мы и понятия не имели, что это за софт, — говорит Крючков. — При этом на нашем жёстком диске этого ролика не было, вообще не было никакой порнографии. Позже эта программа из материалов дела куда-то исчезла, а вместо неё появилась другая — eMule, которую также никто из нас не скачивал. Как вышло, что где-то засветился наш IP, понятия не имею — я не разбираюсь в этом.

Пытался выяснить у экспертов — сказали, что есть программы, которые используют для выхода в сеть чужие, подставные IP-адреса. Следствие просто решило не заморачиваться».

В результате при обыске силовики изъяли лишь персональный компьютер. Два ноутбука, находившиеся в квартире, оперативников почему-то не заинтересовали — их даже не включали.

«Стоит отметить, что системный блок опечатали только от вскрытия, все USB-входы опечатаны не были. То есть потом они могли поставить туда любую программу, закачать что угодно», — рассказывает Крючков.

На Украине запретили «Советский самогон» Сразу после обыска супругов допросили как подозреваемых по уголовному делу. Беседу вел следователь СК Грант Закарян. Однако Крючковы свою вину отрицали.

Спустя пару месяцев Закарян вновь пригласил Крючкова на допрос и, по его словам, настойчиво предлагал во всём признаться. Следователь объяснил, что на суде это станет смягчающим обстоятельством и наказание будет условным. Кроме того, следователь предлагал согласиться на особый порядок рассмотрения дела — упрощённую процедуру, при которой рассмотрение дела проходит без исследования судом собранных по делу доказательств.

Уговаривал Крючкова признать вину и назначенный адвокат. Однако глава семьи настаивал на своей непричастности к правонарушению.

Тогда силовики нагрянули в квартиру с ещё одним обыском. По словам супругов, оперативники явились без предупреждения около половины седьмого утра, когда все члены семьи спали.

«Они, как я понял, пытались найти доказательства того, что тот порноролик был снят у нас в квартире, — говорит Крючков. — Фотографировали, давили психологически: говорили детям, чтобы прощались с папой, что больше его не увидят. Это вообще ни в какие ворота не лезет».

Вскоре Виктора в очередной раз пригласили в СК. В этот раз Закарян, по словам мужчины, попросту предложил ему решить, кто из членов семьи пойдёт под суд.

Бабушку не жалко

«Следователь давил, говорил, что кто-то должен сознаться, — рассказывают Крючковы. — В итоге он предложил сделать обвиняемой в распространении детского порно мою маму — 61-летнюю Тамару Дробышевскую (имя изменено. — RT), которая гостила у нас в тот момент. Закарян говорил, что сажать женщину со второй степенью инвалидности никто не станет. Мы поговорили с мамой, и та согласилась взять вину на себя».

Дробышевская написала явку с повинной. Следователь, по словам Крючкова, даже прислал своего знакомого программиста, который научил женщину работать с программой eMule.

Продемонстрировали женщине и тот самый порноролик, чтобы она знала, о чём вообще речь, если судья начнёт интересоваться.

Уже через несколько дней уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру для утверждения. Однако в надзорном ведомстве усомнились, что обвиняемая, которая мало походит на распространителя детского порно, повторит свои показаний в суде, а само дело не развалится.

В итоге сомнения сотрудников ростовской прокуратуры взяли верх, и обвинительное заключение они подписывать отказались, вернув дело следователю. Тот, в свою очередь, как утверждает Крючков, незаконно изъял из материалов уголовного дела и уничтожил все документы, связанные с Дробышевской: явку с повинной, протоколы допросов и следственных экспериментов, а также обвинительное заключение.

«Меня вновь вызвал Закарян. Сказал, что маму «не подписали», и придётся отдавать под суд кого-то из нас с женой. Говорил, что если мы не решим кого, то он оформит всё так, будто преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, и тогда нам обоим уже светит тюрьма», — вспоминает Крючков.

Мужчина сделал аудиозапись этой беседы со следователем (есть в распоряжении RT) и подтвердил её подлинность экспертизой. В записи следователь говорит, что «ему все равно, кого привлекать, а «про маму мы просто забудем».

Перепуганные супруги вновь встали перед тяжёлым выбором.

«Жена находилась в декрете, и обеспечивал семью только я, — поясняет Крючков. — Кроме того, у нас квартира в ипотеку куплена, и если бы меня посадили, то Лиза с детьми оказалась бы на улице. Мы с супругой не знали, что делать в такой ситуации, как и кому доказывать свою невиновность. Со следователем говорить было бесполезно. Он только давал советы, кому писать явку. Говорил, что мне, как мужчине, за такое преступление может светить реальный срок, а Лизу, мать двоих детей, сажать не станут».

На семейном совете было решено, что явку с повинной напишет Елизавета.

После череды допросов в качестве обвиняемой расследование всё же было завершено. Прокуратура утвердила обвинение, и дело направили в суд. 29 января 2016 года Крючкову признали виновной и назначили наказание в виде трёх лет тюремного заключения, после чего арестовали и отправили в СИЗО.

РИА Новости

«Я был в шоке, — вспоминает супруг осуждённой. — Не знал, что делать, ведь у нас грудной ребенок. Но взять себя в руки в итоге удалось, а вот вытащить супругу из тюрьмы оказалось куда сложнее».

Без вины виноватая

Первым делом Крючков отказался от услуг адвоката, который потакал всем замыслам следствия, и нашёл нового защитника.

«Я тут же стала поддавать апелляции, — говорит RT адвокат Крючковой Татьяна Задорожная. — Суть в том, что дело было рассмотрено в особом порядке, что нарушает закон: такой формат не может применяться в том случае, если из доказательств вины есть только чистосердечное признание. Все жалобы в вышестоящих инстанциях не удовлетворялись, и в итоге мы дошли до Верховного суда».

Крючковых ждал успех: Верховный суд согласился с позицией защитника. Согласно определению, для рассмотрения дела в упрощённом порядке оснований было недостаточно, а доказательств вины женщины в деле нет. Правда, из постановления суда по умолчанию следует, что детская порнография на хранении у Крючковых действительно была.

«По смыслу закона, приобретение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних должно совершаться с целью их распространения. Если цель приобретения иная — состав преступления отсутствует», — указано в постановлении.

По мнению суда, тот факт, что осуждённой было известно, что скачанный и сохранённый ею ролик будет раздаваться другим пользователям файлообменника, не может говорить о её умысле распространять видео.

«Совершение указанных действий с косвенным умыслом уголовную ответственность не влечёт», — резюмировал ВС.

Кроме того, в определении суда отмечается, что вынесенный Крючковой приговор — слишком суровый, без учёта смягчающих обстоятельств.

«Понятно, почему следователь так уговаривал взять особый порядок, — говорит Задорожная. — Ведь доказательств преступления нет. Когда именно и кому Крючкова передавала запрещённое видео, в материалах не упоминается. Не указан и мотив преступления.

Даже признательные показания не отражают сути обвинения: там речь идёт о распространении среди детей, как будто она в детском саду этот ролик показывала».

Дело вернулось в ростовский суд для повторного рассмотрения. Крючкову выпустили из СИЗО в середине декабря 2017 года. Она пробыла в заключении 11 месяцев и уже не верила, что выйдет на свободу раньше, чем через три года.

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«Конечно, в СИЗО мне было очень тяжело, — говорит RT Крючкова. — Когда меня только арестовали, я была в шоковом состоянии и всё время плакала. Беспокоилась за детей, ведь маму никто не заменит».

По словам защитника, с учётом решения ВС суд в Ростове должен был бы вынести оправдательный приговор, но всё оказалось не так просто.

«Представители прокуратуры сейчас в бешенстве и говорят, что найдут и представят доказательства. Но какие? Пока в материалах дела нет доказательств, что ролик вообще кто-то скачивал, кроме сотрудников полиции.

Выходит так, что это только они его и демонстрировали всем. Экспертизу по этому видео следствие проводило в фирме «Рога и копыта». Следователь и сам не особо не понимал суть обвинения. В материалах дела о преступлении говорится обтекаемо: «скачала и одновременно с этим бесплатно распространила», — говорит адвокат.

Контратака Крючковых

Адвокат Задорожная также неоднократно требовала привлечь следователя Закаряна к уголовной ответственности за фальсификацию материалов дела и незаконное привлечение им Крючковой к ответственности.

«Проводилась официальная экспертиза той записи беседы, сделанной Крючковым, — поясняет Задорожная. — Но нам её так и не показали. Надеюсь, что она будет исследована судом — я заявляла соответствующее ходатайство. Я намерена просить проверить и прокурора, был ли он в сговоре со следствием».

По жалобе защитника прокуратура провела проверку. Следователь Закарян в ходе допроса всё отрицал. Так, по его словам, Дробышевскую он допрашивал только в качестве подозреваемой, а обвинение ей не предъявлялось вовсе. То, что на сделанной Крючковым аудиозаписи есть его голос, Закарян подтвердил.

Примечательно, что, как следует из протокола допроса следователя, о большинстве недвусмысленных фраз на этой записи вопросы ему не задавались. Например, проверяющих не заинтересовал пассаж следователя о маме Крючкова — Дробышевской.

«У нас был оптимальный вариант с мамой — и все бы от нас … (отвязались. — RT). Она бы получила свои три года условно. А повернулось всё наоборот из-за прокурора», — говорил следователь Закарян.

Двойная проверка

В СК России оперативно ответить на вопросы RT не смогли.

В прокуратуре Ростовской области RT заявили, что проверка в отношении следователя проводилась дважды и нарушений не выявила.

«По жалобе Крючковой на незаконные действия следователя Закаряна проведена процессуальная проверка, по результатам которой 19.07.2017 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков составов преступлений... По результатам дополнительной проверки повторно принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявили RT в прокуратуре Ростовской области.

При этом в надзорном ведомстве отмечают, что «при наличии оснований, которые не были предметом прошлых проверок, дело на следователя все же могут завести».

В прокуратуре также отрицают, что к ним из СК поступало обвинительное заключение в отношении Дробышевской.

Осудить нельзя помиловать

«ВС явно дал понять, что моя жена должна быть реабилитирована, — говорит Крючков. — Но пока эти люди у власти, нам стоит опасаться. Боюсь, что начнут мстить и ещё в чём-нибудь обвинят. То, через что мы уже прошли, — дикость».

Несмотря на решение Верховного суда, в региональной прокуратуре рассчитывают, что новый приговор Крючковой вновь будет обвинительным, разве что срок заключения суд может уменьшить.

«По делу собраны исчерпывающие доказательства», — настаивают в надзорном ведомстве.

Нужно отметить, что комиссия по вопросам помилования в Ростовской области ранее ходатайствовала о помиловании Крючковой. Все члены комиссии отмечали абсурдность обвинения и приговора.

Так, директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №11 им. Г. Шатворяна» Светлана Бойко, входящая в комиссию, называла преследование Крючковой «смешным».

«Доказательств в деле никаких не было, — отметила в беседе с RT Бойко. — Комиссия рекомендовала осуждённую помиловать. Но поскольку после решения ВС её выпустили из СИЗО, то из подготовленного нами списка, который утверждается губернатором и направляется затем президенту, она была исключена».