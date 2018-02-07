|
«Всё равно, кого привлекать»: мать двоих детей незаконно осудили за хранение детской порнографии
07 февраля 2018, 13:09 • 139 • В России
Верховный суд оказался не в силах помочь матери двоих детей из Ростова, которая после расследования местных силовиков оказалась в тюрьме за распространение детской порнографии. 31-летняя женщина провела в СИЗО почти год, пока Верховный суд не постановил пересмотреть дело из-за ряда нарушений УПК. Защита отмечает, что против подсудимой нет ни одного доказательства, а само обвинение сфальсифицировано следователем. Однако прокуратура, несмотря на позицию ВС, настаивает на прежнем приговоре.
© Andrew Brookes/Getty Images
Найти любой ценой
25 июня 2016 года в дверь квартиры семьи из Ростова-на-Дону позвонили оперативники управления «К». Им открыла 31-летняя Елизавета Крючкова (имя изменено по её просьбе) с грудным ребёнком на руках. За спиной женщины стояла девятилетняя дочь. Полицейские показали Крючковой ордер на обыск, вместе понятыми прошли в квартиру и принялись изучать «содержимое» домашнего компьютера.
«Я был на работе, когда мне позвонила Лиза и сказала, что пришли полицейские и стали искать программу на компьютере, связанную с детской порнографией, — вспоминает в беседе с RT Виктор Крючков (имя изменено). — Я буквально онемел от удивления. Когда пришёл домой, девушка, эксперт по киберпреступлениям, сидела в моём кабинете за стационарным компьютером. Сказала, что три месяца назад с этого устройства был распространён порноролик с участием детей. Показала нам установленную на компьютер программу для доступа к файлообменнику Shariaza, c помощью которой это видео якобы и распространялось в сети».
Правоохранители не смогли выследить преступника у себя в регионе, поэтому стали искать его по всей России. Материалы якутских силовиков разослали в несколько регионов, и наконец их ростовским коллегам удалось найти подозреваемых. Те возбудили уголовное дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Хранение в целях распространения порнографических материалов с изображением несовершеннолетних, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием СМИ и интернета»).
Правда, каким образом в материалах дела оказался IP-адрес семьи Крючковых, с которого якобы распространялся запрещённый контент, до сих пор неясно.
Киберпреступники поневоле
В семье Крючковых настаивают, что не пользовались обнаруженными на компьютере программами.
«Никто из домашних эту программу не устанавливал — мы и понятия не имели, что это за софт, — говорит Крючков. — При этом на нашем жёстком диске этого ролика не было, вообще не было никакой порнографии. Позже эта программа из материалов дела куда-то исчезла, а вместо неё появилась другая — eMule, которую также никто из нас не скачивал. Как вышло, что где-то засветился наш IP, понятия не имею — я не разбираюсь в этом.
В результате при обыске силовики изъяли лишь персональный компьютер. Два ноутбука, находившиеся в квартире, оперативников почему-то не заинтересовали — их даже не включали.
«Стоит отметить, что системный блок опечатали только от вскрытия, все USB-входы опечатаны не были. То есть потом они могли поставить туда любую программу, закачать что угодно», — рассказывает Крючков.
Спустя пару месяцев Закарян вновь пригласил Крючкова на допрос и, по его словам, настойчиво предлагал во всём признаться. Следователь объяснил, что на суде это станет смягчающим обстоятельством и наказание будет условным. Кроме того, следователь предлагал согласиться на особый порядок рассмотрения дела — упрощённую процедуру, при которой рассмотрение дела проходит без исследования судом собранных по делу доказательств.
Уговаривал Крючкова признать вину и назначенный адвокат. Однако глава семьи настаивал на своей непричастности к правонарушению.
Тогда силовики нагрянули в квартиру с ещё одним обыском. По словам супругов, оперативники явились без предупреждения около половины седьмого утра, когда все члены семьи спали.
«Они, как я понял, пытались найти доказательства того, что тот порноролик был снят у нас в квартире, — говорит Крючков. — Фотографировали, давили психологически: говорили детям, чтобы прощались с папой, что больше его не увидят. Это вообще ни в какие ворота не лезет».
Вскоре Виктора в очередной раз пригласили в СК. В этот раз Закарян, по словам мужчины, попросту предложил ему решить, кто из членов семьи пойдёт под суд.
Бабушку не жалко
«Следователь давил, говорил, что кто-то должен сознаться, — рассказывают Крючковы. — В итоге он предложил сделать обвиняемой в распространении детского порно мою маму — 61-летнюю Тамару Дробышевскую (имя изменено. — RT), которая гостила у нас в тот момент. Закарян говорил, что сажать женщину со второй степенью инвалидности никто не станет. Мы поговорили с мамой, и та согласилась взять вину на себя».
Дробышевская написала явку с повинной. Следователь, по словам Крючкова, даже прислал своего знакомого программиста, который научил женщину работать с программой eMule.
Продемонстрировали женщине и тот самый порноролик, чтобы она знала, о чём вообще речь, если судья начнёт интересоваться.
Уже через несколько дней уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру для утверждения. Однако в надзорном ведомстве усомнились, что обвиняемая, которая мало походит на распространителя детского порно, повторит свои показаний в суде, а само дело не развалится.
В итоге сомнения сотрудников ростовской прокуратуры взяли верх, и обвинительное заключение они подписывать отказались, вернув дело следователю. Тот, в свою очередь, как утверждает Крючков, незаконно изъял из материалов уголовного дела и уничтожил все документы, связанные с Дробышевской: явку с повинной, протоколы допросов и следственных экспериментов, а также обвинительное заключение.
«Меня вновь вызвал Закарян. Сказал, что маму «не подписали», и придётся отдавать под суд кого-то из нас с женой. Говорил, что если мы не решим кого, то он оформит всё так, будто преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, и тогда нам обоим уже светит тюрьма», — вспоминает Крючков.
Перепуганные супруги вновь встали перед тяжёлым выбором.
«Жена находилась в декрете, и обеспечивал семью только я, — поясняет Крючков. — Кроме того, у нас квартира в ипотеку куплена, и если бы меня посадили, то Лиза с детьми оказалась бы на улице. Мы с супругой не знали, что делать в такой ситуации, как и кому доказывать свою невиновность. Со следователем говорить было бесполезно. Он только давал советы, кому писать явку. Говорил, что мне, как мужчине, за такое преступление может светить реальный срок, а Лизу, мать двоих детей, сажать не станут».
На семейном совете было решено, что явку с повинной напишет Елизавета.
После череды допросов в качестве обвиняемой расследование всё же было завершено. Прокуратура утвердила обвинение, и дело направили в суд. 29 января 2016 года Крючкову признали виновной и назначили наказание в виде трёх лет тюремного заключения, после чего арестовали и отправили в СИЗО.
«Я был в шоке, — вспоминает супруг осуждённой. — Не знал, что делать, ведь у нас грудной ребенок. Но взять себя в руки в итоге удалось, а вот вытащить супругу из тюрьмы оказалось куда сложнее».
Без вины виноватая
Первым делом Крючков отказался от услуг адвоката, который потакал всем замыслам следствия, и нашёл нового защитника.
«Я тут же стала поддавать апелляции, — говорит RT адвокат Крючковой Татьяна Задорожная. — Суть в том, что дело было рассмотрено в особом порядке, что нарушает закон: такой формат не может применяться в том случае, если из доказательств вины есть только чистосердечное признание. Все жалобы в вышестоящих инстанциях не удовлетворялись, и в итоге мы дошли до Верховного суда».
«По смыслу закона, приобретение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних должно совершаться с целью их распространения. Если цель приобретения иная — состав преступления отсутствует», — указано в постановлении.
По мнению суда, тот факт, что осуждённой было известно, что скачанный и сохранённый ею ролик будет раздаваться другим пользователям файлообменника, не может говорить о её умысле распространять видео.
«Совершение указанных действий с косвенным умыслом уголовную ответственность не влечёт», — резюмировал ВС.
Кроме того, в определении суда отмечается, что вынесенный Крючковой приговор — слишком суровый, без учёта смягчающих обстоятельств.
«Понятно, почему следователь так уговаривал взять особый порядок, — говорит Задорожная. — Ведь доказательств преступления нет. Когда именно и кому Крючкова передавала запрещённое видео, в материалах не упоминается. Не указан и мотив преступления.
Дело вернулось в ростовский суд для повторного рассмотрения. Крючкову выпустили из СИЗО в середине декабря 2017 года. Она пробыла в заключении 11 месяцев и уже не верила, что выйдет на свободу раньше, чем через три года.
«Конечно, в СИЗО мне было очень тяжело, — говорит RT Крючкова. — Когда меня только арестовали, я была в шоковом состоянии и всё время плакала. Беспокоилась за детей, ведь маму никто не заменит».
По словам защитника, с учётом решения ВС суд в Ростове должен был бы вынести оправдательный приговор, но всё оказалось не так просто.
Выходит так, что это только они его и демонстрировали всем. Экспертизу по этому видео следствие проводило в фирме «Рога и копыта». Следователь и сам не особо не понимал суть обвинения. В материалах дела о преступлении говорится обтекаемо: «скачала и одновременно с этим бесплатно распространила», — говорит адвокат.
Контратака Крючковых
Адвокат Задорожная также неоднократно требовала привлечь следователя Закаряна к уголовной ответственности за фальсификацию материалов дела и незаконное привлечение им Крючковой к ответственности.
По жалобе защитника прокуратура провела проверку. Следователь Закарян в ходе допроса всё отрицал. Так, по его словам, Дробышевскую он допрашивал только в качестве подозреваемой, а обвинение ей не предъявлялось вовсе. То, что на сделанной Крючковым аудиозаписи есть его голос, Закарян подтвердил.
Примечательно, что, как следует из протокола допроса следователя, о большинстве недвусмысленных фраз на этой записи вопросы ему не задавались. Например, проверяющих не заинтересовал пассаж следователя о маме Крючкова — Дробышевской.
Двойная проверка
В СК России оперативно ответить на вопросы RT не смогли.
В прокуратуре Ростовской области RT заявили, что проверка в отношении следователя проводилась дважды и нарушений не выявила.
«По жалобе Крючковой на незаконные действия следователя Закаряна проведена процессуальная проверка, по результатам которой 19.07.2017 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием признаков составов преступлений... По результатам дополнительной проверки повторно принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — заявили RT в прокуратуре Ростовской области.
При этом в надзорном ведомстве отмечают, что «при наличии оснований, которые не были предметом прошлых проверок, дело на следователя все же могут завести».
В прокуратуре также отрицают, что к ним из СК поступало обвинительное заключение в отношении Дробышевской.
Осудить нельзя помиловать
«ВС явно дал понять, что моя жена должна быть реабилитирована, — говорит Крючков. — Но пока эти люди у власти, нам стоит опасаться. Боюсь, что начнут мстить и ещё в чём-нибудь обвинят. То, через что мы уже прошли, — дикость».
«По делу собраны исчерпывающие доказательства», — настаивают в надзорном ведомстве.
Нужно отметить, что комиссия по вопросам помилования в Ростовской области ранее ходатайствовала о помиловании Крючковой. Все члены комиссии отмечали абсурдность обвинения и приговора.
Так, директор ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва №11 им. Г. Шатворяна» Светлана Бойко, входящая в комиссию, называла преследование Крючковой «смешным».
«Доказательств в деле никаких не было, — отметила в беседе с RT Бойко. — Комиссия рекомендовала осуждённую помиловать. Но поскольку после решения ВС её выпустили из СИЗО, то из подготовленного нами списка, который утверждается губернатором и направляется затем президенту, она была исключена».
Подпишитесь на нас
139
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
06 февраля 2018, 01:39
|
03 февраля 2018, 16:24
|
04 февраля 2018, 07:09
|
02 февраля 2018, 09:09
|
01 февраля 2018, 01:09
|
05 февраля 2018, 09:24
|
02 февраля 2018, 16:09